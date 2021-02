Dynamic Yield steigert eCommerce-Verkäufe mit Deep Learning-basierten Listing-Pages

Berlin / New York (ots) - Dynamic Yield, die Plattform für Experience-Optimierung, gab heute die Veröffentlichung ihrer auf Deep Learning basierenden Ranking Engine bekannt, die es eCommerce-Marken ermöglicht, ihre Product-Listing-Pages (auch Kategorieseiten genannt) zu personalisieren.Dynamic Yield hat durch die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Einzelhändlern seit fast einem Jahrzehnt herausgefunden, dass etwa 80 Prozent aller Nutzer zunächst die Product-Listing-Pages (PDPs) durchlaufen, bevor sie eine endgültige Kaufentscheidung fällen. Obwohl die PDPs entscheidend dafür sind, welche Artikel ein Nutzer sieht und letztendlich kauft, sind die meisten angezeigten Listen statisch. Die Händler ordnen die Produktlisten oft auf Grundlage von Vermutungen, in der Hoffnung, höhere Conversions zu erzielen.Die Ranking Engine von Dynamic Yield wurde entwickelt, um automatisch die optimale Reihenfolge der angezeigten Artikel auf den Listing-Pages zu erstellen. Sie verwendet ein ausgeklügeltes, selbstlernendes Deep-Learning-Modell, das im vergangenen Jahr entwickelt wurde. Es berechnet auf Grundlage des bisherigen Verhaltens, der Nutzeraktivitäten während der Sitzung sowie der aktuellen Trends, welche Produkte eine Person am wahrscheinlichsten kaufen wird."Da das Online-Shopping in Zeiten von Covid-19 einen beispiellosen Anstieg erfahren hat, wird es immer wichtiger, die Verbraucher schneller mit den Produkten zu versorgen, die sie suchen", sagt Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield. "Mit der Ranking Engine von Dynamic Yield zur Personalisierung von Product-Listing-Pages können Marken einige ihrer meistbesuchten Seiten auf die Interessen und aktuellen Bedürfnisse der Besucher zuschneiden und so Product-Clicks, Add-to-Cart-Rates und vor allem den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer direkt erhöhen."Während eines Pilotprojekts experimentierte e.l.f. Cosmetics mit der neuesten Ranking Engine von Dynamic Yield, um die PDPs individuell zu gestalten. Erste Tests ergaben einen Anstieg des Umsatzes pro Nutzer um 29 Prozent bei denjenigen, die Artikel über eine personalisierte Listing-Page entdeckt hatten, im Vergleich zu Nutzern, die Artikel über eine Standardsortierung gefunden hatten."Listing-Pages können umständlich zu navigieren sein. Mit Dynamic Yield haben wir sie vollständig kontextabhängig und adaptiv gemacht, basierend darauf, wer der Shopper in dieser wichtigen Phase der Customer Journey ist", sagt Ekta Chopra, Chief Digital Officer, e.l.f. Cosmetics. "Jetzt sind die angezeigten Produkte interessanter und relevanter für den Einzelnen, was nicht nur eine einfachere, sondern auch eine tiefere Erkundung ermöglicht."Die neue Lösung wird nach und nach für Kunden ausgerollt. Sie ist Teil des Adaptive-AI-System von Dynamic Yield, das aus selbstlernenden Deep-Learning-Algorithmen besteht, die das digitale Erlebnis an jeden einzelnen Nutzer anpassen, indem sie die Kaufabsicht anhand der Kundendaten kalkulieren und Produkte vorhersagen, für die diese sich interessieren könnten.Um mehr über die Ranking Engine von Dynamic Yield und personalisierte Product-Listing-Pages zu erfahren, besuchen Sie dynamicyield.com/rankings.Über Dynamic YieldDynamic Yield ermöglicht Unternehmensmarken personalisierte, optimierte und synchronisierte digitale Kundeninteraktion schnell und zuverlässig an jedem Kontaktpunkt einzusetzen. Marketing-, Produkt-, Entwickler- und E-Commerce-Teams von mehr als 350 globalen Unternehmen verwenden Dynamic Yields Experience-Optimization-Plattform als Technologieebene über bestehenden CMS- oder Commerce-Lösungen, um Inhalte, Produkte und Angebote schneller bereitzustellen und algorithmisch auf jedes Individuum abzustimmen, und somit den langfristigen Geschäftswert zu steigern. Dynamic Yield Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der McDonald's Corporation.Pressekontakt:Hendrik SengesKommunikation für Digitalwirtschaftmobil: +49 17630503004hendrik@brightcomms.deOriginal-Content von: Dynamic Yield GmbH, übermittelt durch news aktuell