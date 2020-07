Dynamic Yield bringt erweiterte APIs für die gesamte Personalisierungs-Suite auf den Markt

Berlin (ots) - - Teams bekommen durch neue serverseitige Funktionen größere Kontrolle und Flexibilität über die Omnichannel Customer Journey -Dynamic Yield (https://www.dynamicyield.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&ut m_campaign=eXPerience-APIs) , die KI-basierte Personalization Anywhere Plattform, kündigte heute die Erweiterung ihrer eXPerience APIs (https://www.dyn amicyield.com/experience-apis/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=eXP erience-APIs) an. Sie bietet Marken ein höheres Maß an Kontrolle und Flexibilität bei der Implementierung von relevanten und konsistenten digitalen Kundeninteraktionen auf deren Server-Seite. Die Erweiterung der eXPerience APIs, welche zuvor Tests und Empfehlungen umfassten, ermöglicht es Marken nun, die gesamte Palette von Dynamic Yields Personalisierungsfunktionen serverseitig zu implementieren.Die am häufigsten angewandte Methode für das Testen und Personalisieren von Inhalten ist die Verwendung von Javascript-Bibliotheken im Browser, da sie leicht zu integrieren sind und Marketern die Möglichkeit bieten, mit dem Web-Erlebnis der Besucher zu experimentieren und es zu verbessern, ohne auf Programmierarbeiten angewiesen zu sein.Da Personalisierung und Optimierung für Marken jedoch zunehmend von strategischer Bedeutung sind, äußern digitale Produkt-Teams den Wunsch, diese Fähigkeiten vollständig in ihre digitalen Kundenkontaktpunkte zu integrieren - egal ob auf ihren Websites, Mobile Apps oder in digitale Schnittstellen zur realen Welt, wie digitale Bestell-Terminals und Drive-Thru-Menüboards."Die Corona-Krise hat die Bedeutung von digitalen Kommunikationskanäle zwischen Marken und ihren Kunden stark hervorgehoben. Hochgradig personalisierte digitale Kanäle erhöhen die Brand Loyalty sowie die Kundenzufriedenheit und sind insgesamt ein wichtiger Wettbewerbsfaktor in unserer heutigen Welt", sagte Liad Agmon, CEO von Dynamic Yield. "Wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, die Plattform, Produkte und Tools zu schaffen, die erforderlich sind, um Marken dabei zu unterstützen, überzeugende, relevante und hochleistungsfähige digitale Erlebnisse zu liefern. Die eXPerience APIs bieten ihnen einen sicheren, zentralen Code-Layer, der in der Lage ist, alle Datenquellen zu vereinheitlichen und zu aktivieren, unabhängig von Kanal, Gerät oder Webtechnologie, von der aus die Anwendung ausgespielt wird."Dynamic Yield bietet darüber hinaus flexible Implementierungsoptionen, die Marken die Möglichkeit geben, API-basierten Kampagnen neben anderen Kampagnen auf Kunden-Server-Seite zu implementieren oder Kampagnen vollständig über die APIs laufen zu lassen.Hier einige Beispiele, wie eXPerience APIs verwendet werden können:- Einbettung von Personalisierung in andere Kanäle wie digitale Bestell-Terminals, Point-of-Sale-Systeme, interaktive Bildschirme, Call-Center und mehr: Anzeigen von ergänzenden Speisen, wenn ein Kunde über ein digitales Bestell-Terminal in einem Restaurant einen Artikel in den Einkaufswagen legt. - Ermöglicht es Entwicklern, bei der Erstellung einer personalisierten Kampagne die volle Kontrolle über die Seitenstruktur und den Inhalt zu behalten: Sicherstellen, dass alle angezeigten Erlebnisse von der IT-Abteilung des Unternehmens vorab genehmigt werden, um eine konsistente Customer Shopping Journey zu schaffen. - Experimentieren und gezieltes Ausprobieren von Erfahrungen, ohne sensible Daten dem Browser preiszugeben: Zeigen Sie identifizierten Kunden beim Besuch einer Finanz-Website eine exklusive Werbeaktion auf Grundlage von geschützten Bonitätsinformationen. - Kampagnen vollständig über den Server-Code einrichten, um das Frontend der Website nicht zu verlangsamen: Anzeige aller Banner, Nachrichten und Empfehlungen im unmittelbar sichtbaren Bereich des Users, unter Verwendung von APIs zur Reduzierung der Wartezeit."Home24 hat Dynamic Yields Client-seitiges Skript genutzt, um seine gesamte Homepage zu personalisieren. Allerdings hatte unser Unternehmen den Wunsch, dass das IT-Team noch mehr Kontrolle über die auf der Seite angezeigten Inhalte hat", sagte Giovanni Luca Randisi, Marketing Director von Home24. "Mit den eXPerience APIs sind wir in der Lage, alles über den Server-Code zu rendern, was uns die Möglichkeit gibt, zu bestimmen, wie jedes Erlebnis auf der Grundlage unserer genauen Spezifikationen angezeigt werden soll - und das alles ohne Beeinträchtigung der Leistung der Seite."Die serverseitigen Fähigkeiten von Dynamic Yield repräsentieren die jüngsten Leistungen des Unternehmens, die digitale Transformation branchenübergreifend durch eine einheitliche, offene und agile Customer-Experience-Infrastruktur zu unterstützen.Weitere Informationen über den gesamten Umfang der eXPerience APIs von Dynamic Yield finden Sie unter: https://www.dynamicyield.com/experience-apis/?utm_source =wire&utm_medium=press&utm_campaign=eXPerience-APIsÜber Dynamic YieldDynamic Yield ist eine KI-basierte Personalization Anywhere(TM) Plattform, die individuelle Erfahrungen an jedem Kundenberührungspunkt - Web, Apps, E-Mail, Kiosks, IoT und Callcenter - bietet. Die Datenmanagement-Funktionen der Plattform bieten einen konsistenten Überblick über jeden Verbraucher und ermöglichen eine schnelle und skalierbare Entwicklung höchst zielgerichteter digitaler Interaktionen. Marketer, Produktmanager und Entwickler von mehr als 300 Marken weltweit nutzen Dynamic Yield täglich für neue Personalisierungskampagnen, um A/B-Tests (https://www.dynamicyield.com/ab-testin g/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=eXPerience-APIs) auf Server- und Verbraucherseite durchzuführen, um Machine Learning für Produkt- und Content-Empfehlungen (https://www.dynamicyield.com/recommendations/?utm_source=w ire&utm_medium=press&utm_campaign=eXPerience-APIs) zu nutzen und um Algorithmen für intelligent ausgelöste E-Mails (https://www.dynamicyield.com/triggering/?utm _source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=eXPerience-APIs) und Push-Benachrichtigungen einzusetzen. Dynamic Yield Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der McDonald's Corporation.Pressekontakt:Shana PilewskiDirector of Marketing, Dynamic YieldMobile (US): +516.441.0967Email: shana@dynamicyield.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131643/4645982OTS: Dynamic YieldOriginal-Content von: Dynamic Yield, übermittelt durch news aktuell