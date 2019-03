Dynagas LNG: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Dynagas LNG-Kurs wird am 12.03.2019, 14:23 Uhr an der Heimatbörse New York mit 2,38 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Dynagas LNG haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Dynagas LNG wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Dynagas LNG auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Dynagas LNG liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Dynagas LNG-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 7,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (2,39 USD) könnte die Aktie damit um 213,81 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Dynagas LNG-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 10,5 Prozent und liegt damit 5,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 5,16). Die Dynagas LNG-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.