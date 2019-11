Dynagas LNGWas steht jetzt noch aus, ?

Am 10.11.2019, 14:12 Uhr notiert die Aktie Dynagas LNG an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 2.12 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Die Aussichten für Dynagas LNG haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Bei einer Dividende von 13,81 % ist Dynagas LNG im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (5,25 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 8,57 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dynagas LNG liegt bei einem Wert von 27,44. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 73,92) unter dem Durschschnitt (ca. 63 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dynagas LNG damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dynagas LNG-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,92 USD mit dem aktuellen Kurs (2,13 USD), ergibt sich eine Abweichung von +10,94 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (1,75 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,71 Prozent), somit erhält die Dynagas LNG-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.