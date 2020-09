Dynacert: Wenig Halt auf der schiefen Bahn

Seitdem die Dynacert-Aktie am 12. August daran gescheitert ist, einen Anstieg über die 0,50-Euro-Marke zu vollziehen, befindet sich der Wert in einer anhaltenden Abwärtsbewegung. Sie hat sich auch in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Dabei wurde die 0,40-Euro-Marke aufgegeben und der Kurs bildete am Freitag einen Wochenschlusskurs von 0,368 Euro aus.

