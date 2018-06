Dynacert: Aktienanalyse vom 28.06.2018

Der Dynacert-Schlusskurs wurde am 27.06.2018 an der Heimatbörse Venture mit 0,26 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Die Aussichten für Dynacert haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dynacert-Aktie ein Durchschnitt von 0,45 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,26 CAD (-42,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,35 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,71 Prozent), somit erhält die Dynacert-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Dynacert erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an einem Tag im positiven Bereich, während an sieben Tagen eine negative Diskussion überwog. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Dynacert diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Dynacert damit 68,23 Prozent unter dem Durchschnitt (3,67 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Renewable Energy" beträgt 3,25 Prozent. Dynacert liegt aktuell 67,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".