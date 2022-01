Dynacert-Aktie: Das muss jetzt gelingen

Damit droht die am 29. Dezember auf dem Tief bei 0,129 Euro begonnene Aufwärtsbewegung am 50-Tagedurchchnitt zu scheitern. Er war bereits in den letzten Tagen im Dezember erreicht und vergeblich attackiert worden. Gestern schien den Bullen ein Anstieg über den 50-Tagedurchschnit zu gelingen, denn der Wert konnte auch einen Schlusskurs oberhalb des gleitenden Durchschnitts ausbilden.

