Dynacert Aktie: Minimal neues Hoch erreicht!

Dynacert Aktie | ISIN:CA26780A1084 | WKN:A1KBAV

Mit dem letzten Handelstag konnten die Bullen der Dynacert Aktie ein minimal neues Hoch erreichen, so hoch war der Kurs seit Dezember 2017 nicht mehr. Schaut man sich die Grafik an, so kann man erkennen, dass alle verwendeten Trendindikatoren ein bullisches Bild aufzeigen. Noch Ende 2018 sahen wir ein spiegelverkehrtes Bild. Aus dieser Sicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung