Dynacert Aktie: Ist das schon perfekt?

Dynacert ist eines der attraktiveren Unternehmen der aktuellen Hype-Branche Wasserstoff. Das Unternehmen konnte am Montag mit einem Plus von gut 2 % starten. Analysten sehen bereits einen weitergehenden Aufwärtslauf als möglich oder sogar wahrscheinlich. Die Aktie ist aktuell in einem starken Aufwärtstrend.

19 % in einem Monat

Immerhin hat das Papier in den vergangenen fünf Tagen allerdings um gut 5 % nachgegeben. Innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung