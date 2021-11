DynaCERT-Aktie: Das lässt die Aktionäre jubeln!

Die Geschäfte von DynaCERT scheinen langsam an Fahrt aufzunehmen. Am Montag kündigte das Unternehmen via Pressemitteilung an, dass der Partner Sofina Foods aus Kanada neue Bestellungen aufgegeben hat. Mit gleich 20 HydraGEN-Einheiten will das Unternehmen seinen eigenen CO2-Fußabdruck künftig deutlich verringern.

Die Technologie kommt bei Dieselmotoren zum Einsatz, welchen durch den Lufteinlass auf Abruf Sauerstoff und Wasserstoff zugeführt wird.



