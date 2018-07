Dycom Industries: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Der Dycom Industries-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 92,22 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".Unsere Analysten haben Dycom Industries nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,81 und liegt mit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Engineering & Construction Svcs) von 61,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dycom Industries auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

