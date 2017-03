Duvetica x Santoni / Launch einer gemeinsamen Sneaker Capsule Collection (FOTO)

Mailand (ots) -Santoni und Duvetica unterschreiben gemeinsam ein neuesCo-branding Projekt und kreieren eine Double-Brand Sneaker CapsuleCollection.Die Santoni und Duvetica Capsule Collection ist ab Herbst/Winter2017/18 erhältlich. In dieser Kollektion werden die Identitäten derzwei italienischen Marken kombiniert. Beide Marken sind Vorreiter inihren Fachgebieten und teilen dieselbe Leidenschaft für makelloseProduktionstechniken und innovative Designs. Die charakteristischenFunktionen von Duvetica - Nylon, der Reisverschluss und innovativetechnische Lösungen - werden perfekt in der von Santoni produziertenKollektion umgesetzt. Santoni ist bekannt für seine Liebe zum Detailund seine Auswahl sehr hochwertiger Materialien.Qualität und Innovation sind die Eckpfeiler des neuen SneakerKonzepts. Es wird eine Auswahl an drei "Zwei-in-Eins" Sneakern fürMänner und Frauen geben, die in schwarzem oder weißem Nappaleder undmit einer Koffersohle erhältlich sind.- Vega (Männermodell) und Adhara (Frauenmodell) sind Halbschuhezum Schnürren mit eingebetteter Zunge und austauschbaremFersenriemen in der jeweiligen Kontrastfarbe.- Die Halbschuhe Dionisio (Männermodell) und Febe (Frauenmodell)und die Mid-Top Modelle Aristeo (Männermodell) und Thia(Frauenmodell) wurden mit einem elastischen Teilstück und einerikonisch gepolsterten Nylon-Einlage designt, die durch dasÖffnen der zwei seitlichen Zips entfernt werden kann. Durch dasAbnehmen der Nylon Einlagen wird eine essentiellere Version desSchuhs wiedergegeben.Giuseppe Santoni (CEO Santoni) und Stefani Rovoletto (MitgründerDuvetica) sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit. Ihr gemeinsamesZiel war es, ein Produkt zu kreieren, das Kunstfertigkeit, modernemGeschmack, Tradition und Materialien kombiniert.Die Kollektion wird vertrieben durch das Duvetica Vertriebsnetz inItalien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien,Osteuropa, dem Mittleren Osten, Südkorea und Japan. Sie wird ab Juli2017 in den Duvetica Stores, in den Flagship Stores, im OnlineshopDuvetica.com und in ausgewählten Multi-Brand Stores erhältlich sein.Pressekontakt:THINK INC. Communications GmbHSandra Wenz-KaytanFranz-Joseph-Str. 1280801 MünchenDeutschlandT. +49 (0)89-72 46 76-18M. sw@thinkinc.deOriginal-Content von: Duvetica, übermittelt durch news aktuell