Das Dutzend ist voll! 24-Autohöfe zum zwölften Mal Nummer eins in Deutschland (ETM Award 2018) / Regensburger Unternehmen wird wieder zur besten Autohofkette gewählt (FOTO)

Regensburg (ots) -Seit 2006 wird jährlich von dem ETM-Verlag und der DEKRA eineLeserwahl mehrerer Fachzeitschriften aus dem Verkehr durchgeführt,bei der auch Autobahn-Rastanlagen prämiert werden. Und zum 12. Mal inFolge ist der Sieger das aus Regensburg stammende Unternehmen"24-Autohöfe". Bei der großen Prämierungsfeier im neuen StuttgarterSchloss erhielt Daniel Ruscheinsky, der Geschäftsführer der Kette,aus den Händen der TV-Moderatorin Alexandra von Lingen neben sowohlklingenden Siegern in anderen Kategorien, wie Mercedes Benz, VW,Volvo oder Scania die Auszeichnung. Über 42 % aller Stimmen der fast13.000 Teilnehmer landeten alleine bei den 24-Autohöfen.Der nachhaltige Erfolg ist nicht selbstverständlich, sondern istdas Ergebnis von ausdauerndem, akribischen und begeisterten Schaffen,gepaart mit unbändiger Innovationsfreude, sowohl der einzelnenBetriebe, als auch des zentralen 24-Teams. Die Basis des Erfolges isteine enge Zusammenarbeit zwischen der 24-Zentrale und den Partnernder verpachteten Anlagen. Letztere geben wiederum den24-Service-gedanken direkt über ihre Mitarbeiter an die vielennationalen und internationalen Autohof-Gäste weiter.Das 24-Autohof Netz besteht mittlerweile aus 13 Autohöfen, wobeider 14. Autohof am Flughafen Leipzig an der A9 bereits in Planungist. Sie sind über ganz Deutschland verteilt, auf der Autobahn mitblau-weißen Autohofschildern ausgeschildert und überAutobahnausfahrten schnell erreichbar. Weitere verkehrsstarkeGrundstücke für die Autohöfe Nr. 15 und 16 sind bereits gesichert.Somit ist "24" weiter voll auf Expansion-Modus.Über eine halbe Million Fahrzeuge, vom Pkw bis zum internationalenLkw-Transporter finden pro Jahr auf den 24-Autohöfen einen Parkplatz,zwölf 24-Fresh-Restaurants, zwölf SUBWAY, zwölf BURGER'Z, vierMcDonald's und ein Burger King stellen ein vielfältigesGastronomie-angebot dar, dazu runden drei Hotels in Bad Rappenau,Neumarkt und Cloppenburg, einige TESLA Supercharger Stationen und 120Benzin- und Dieselzapfpunkte der Tankstellenpartner TOTAL, SHELL,AGIP und ARAL das Angebot ab. Seit 2017 gehört auch eine der erstenWasserstoff-tankstellen Deutschlands zum Angebot der 24-Autohöfe.Die 24-Gruppe ist äußerst innovativ und regelmäßig der Trendsetterauf den deutschen Autobahnen. Neben einer Speisekarte, die aufgesunde Ernährung und frische Produkte setzt, werden an mittlerweile10 Anlagen kostenlose Outdoor-Fitnessparks angeboten, an denen sichReisende und Berufsfahrer ein wenig auflockern können, um dann wiederfit und vital die Weiterfahrt antreten zu können. Nach demRiesenerfolg des "PREMIUM Parkens", das für mehr Sicherheit, mehrKontrolle und mehr Komfort für Fahrer und ihre Ladungen steht,befindet sich das neueste Projekt, das Reservieren vonLkw-Stellplätzen, bereits in den Startlöchern.Die Kundschaft der 24-Autohöfe ist sehr vielfältig und besteht ausPrivat- und Berufsreiseverkehr von der Autobahn, aber auch die mobileBevölkerung aus der Region ist Stammgast bei "24". Alle verbinden"24" mit anhaltendem Pioniergeist, Nachhaltigkeit und starkemKundendenken.Die selbstständigen Betreiber der Autohöfe und dasZentralmanagement stehen in einem fruchtbaren Erfahrungsaustausch undim Branchenverband VEDA, der Vereinigung Deutscher Autohöfe, ist manseit Jahren in die Vorstandsarbeit eingebunden. Deshalb entwickeltesich ein gutes Gespür für zukünftige Trends und auch für zukünftigeNotwendigkeiten. Die Innovationsfreude ist ein wesentlicher Faktorfür die Markenbildung und die Kundenbindung.Das Motto der 24-Teams ist auch dieses Jahr unverändert: "Jederneue Autohof muss ein Stückchen besser und attraktiver werden alssein Vorgänger".Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.24-autohof.de.