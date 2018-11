Unterföhring (ots) -Eheglück hoch sechs? In der fünften Staffel desSAT.1-Sozialexperiments "Hochzeit auf den ersten Blick" tretenerstmals zwölf heiratswillige Singles vor die Standesbeamtin - soviele wie noch nie. Neu in diesem Jahr außerdem: Bevor dieFrischvermählten sich nach sechs Wochen endgültig für oder gegen eingemeinsames Leben mit ihrem Ehepartner entscheiden müssen, treffensie mit den anderen Paaren der aktuellen Staffel zusammen. Hilft dergemeinsame Erfahrungsaustausch bei der endgültigenEntscheidungsfindung? Die insgesamt acht neuen Folgen von "Hochzeitauf den ersten Blick" sehen SAT.1-Zuschauer ab 4. November 2018 immersonntags um 17:30 Uhr.Wissenschaft sucht Liebe: Psychoanalytikerin Dr. SandraKöhldorfer, Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn undDiplompsychologe Markus Ernst ermitteln wieder dieBeziehungspersönlichkeiten der Singles. Auf Basis zahlreicher Testsund Auswahlverfahren entscheidet das Trio, wer sich im Standesamtgegenübersteht. Anschließend begleitet das Expertenteam die frischVermählten sechs Wochen lang - bis zur endgültigen Entscheidung übereine mögliche gemeinsame Zukunft als Gatte und Gattin.Die vierte Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" erreichte 2017am Sonntagvorabend bis zu 16,0 Prozent Marktanteil bei den14-49-Jährigen. Im Schnitt verfolgten insgesamt 2,14 MillionenZuschauer die sechs Episoden der vergangenen Staffel in SAT.1(Zuschauer ab 3 Jahren)."Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von der RedSevenEntertainment GmbH, ein Unternehmen der Red Arrow Studios."Hochzeit auf den ersten Blick" - ab 4. November 2018 immersonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 1.11.2018.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHBarbara StefanerKommunikation/PR · Factual & SportsTel.: +49 (89) 9507-1128Email: Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTelefon +49 (89) 9507-1191Email: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell