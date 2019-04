Duty Free: Das kann keiner glauben

Der Kurs der Aktie Duty Free steht am 22.04.2019, 08:42 Uhr an der heimatlichen Börse Singapore bei 0,2 SGD. Der Titel wird der Branche "Fachgeschäfte" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Duty Free auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Duty Free in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Duty Free investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 9,05 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen Mehrertrag in Höhe von 5,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Duty Free mit einem Wert von 16,1 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,03 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.