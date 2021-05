Duschen mit allen Sinnen: Kneipp und hansgrohe kooperieren

Würzburg (ots) - Die Würzburger Marke Kneipp® kooperiert mit hansgrohe, der Premiummarke für Badarmaturen und Duschbrausen aus dem Schwarzwald. Damit reichen sich zwei Unternehmen die Hand, die ein zentrales Anliegen teilen: Mit Hilfe ihrer Produkte und der Wirksamkeit des Wassers, das Wohlbefinden des Menschen zu steigern.Schon Sebastian Kneipp stellte in seiner 5-Säulen-Philosophie Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen in den Mittelpunkt. Damals wie heute spielt die Kombination aus der wohltuenden Wirkung des Wassers sowie den pflegenden und aromakologischen Effekten pflanzlicher Öle bei Kneipp eine besondere Rolle. Die Kooperation mit hansgrohe ergänzt die Expertise der Marke Kneipp® um das technologische Know-how ganzheitlicher digitaler Duschsysteme. "Unsere Kooperation mit hansgrohe führt Soft- und Hardware zu einem Duscherlebnis zusammen, das alle Sinne anspricht. Die vielfältigen Duftkompositionen und das sanfte Hautgefühl unserer Duschprodukte finden eine optimale Ergänzung durch Lichtstimmungen, Bewegtbild und Sound der Duschsysteme von hansgrohe", sagt Sven-Olaf Hansen, Global Chief Marketing Officer der Kneipp GmbH.Wasser ist jedoch nicht das einzige verbindende Element der beiden Marken. "Wir freuen uns sehr, mit Kneipp einen Partner gefunden zu haben, mit dem uns Werte wie Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit verbinden. Mit der gemeinsamen Partnerschaft gehen wir noch einen Schritt weiter zum ganzheitlichen, perfekt abgestimmten Duscherlebnis der Zukunft", sagt Marc André Palm, Leiter Global Brand Marketing hansgrohe.Neben gemeinsamen Kommunikationsmaßnahmen werden die beiden Marken im Bereich digitaler Erlebnisse kooperieren. Zudem ergänzt Kneipp die von hansgrohe entwickelten RainTunes Szenarien für die tägliche Dusche mit ausgewählten Produkt-Bundles. Je nach intendierter Stimmung eines RainTunes Szenario können gezielt ausgewählte Kneipp Produkte den gewünschten Effekt verstärken. So hat beispielsweise der Kneipp Bestseller Aroma-Pflegedusche Lebensfreude eine durch unabhängige Studien nachgewiesene, stimmungsaufhellende Wirkung - währende weitere Produkte entspannende oder stresslindernde Effekte haben können. Darüber hinaus werden die Expertinnen und Experten der Marke Kneipp® für die Entwicklung neuer digitaler Duschszenarien und Wasserchoreografien von RainTunes in den Co-Creation Prozess mit hansgrohe gehen.Über KneippDie Traditionsmarke Kneipp® steht seit 130 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualität der Kneipp Produkte. Die Kneipp-Gruppe mit Sitz in Würzburg agiert weltweit mit knapp 700 Mitarbeitern, davon ca. 500 in Deutschland, und ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG, Heidenheim.Über hansgrohehansgrohe - das sind innovative Lösungen für Bad und Küche, die intelligente Funktionen, herausragendes Design und langlebige Qualität vereinen. Mit seinen vielfach ausgezeichneten Premiumprodukten gestaltet die traditionsreiche Marke den Fluss des Wassers in Küche und Bad. Zusammen mit dem langjährigen Designpartner PHOENIX Design, entstehen auch Smart Living-Anwendungen, die das tägliche Leben der Menschen bereichern und ihnen mehr Funktionalität und mehr Sicherheit für ihr Zuhause bieten. Im internationalen Verbund der Hansgrohe Group aus dem Schwarzwald werden unter der Marke hansgrohe Brausen, Duschsysteme, Bad- und Küchenarmaturen sowie Küchenspülen vertrieben.Pressekontakt:Kneipp GmbHCorporate Communications: Simone EschenbachWinterhäuser Str. 85, 97084 WürzburgTel.: 0931-8002-237E-Mail: simone.eschenbach@kneipp.deOriginal-Content von: Kneipp GmbH, übermittelt durch news aktuell