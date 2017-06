Durchwachsene Zahlen für STMicroelectronics!

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

Liebe Leser,

STM hat im Geschäftsjahr 2016 eher durchwachsene Zahlen präsentiert. Bei einem Umsatzplus von 1,1% auf rund 7 Mrd $ musste ein erheblicher Gewinneinbruch verkraftet werden. Unterm Strich verschlechterte sich der Gewinn um 30,9% auf 121 Mio $. Hohe Sonderbelastungen und Abschreibungen haben die Bilanz erheblich belastet. Hinzu kamen strukturelle Probleme. Die Nachfrage wird immer schwächer und die Konkurrenz immer stärker. Zudem ist STM maßgeblich auf die Automobilindustrie angewiesen.

Alle großen Automobilhersteller wollen langfristig auf Elektromotoren umstellen

Das hat viele Vor- und Nachteile. Zum einen besteht eine hohe Abhängigkeit von den großen Automobilfirmen. Geht es der Automobilbranche schlecht, leidet auch STM. Im Gegenzug profitiert STM aber auch von den Wachstumschancen in der Automobilbranche. Hier nimmt das Thema Elektro-Mobilität eine zentrale Rolle ein. Alle großen Automobilhersteller wollen langfristig auf Elektromotoren umstellen.

STM bietet dazu eine Vielzahl an guten Produkten an, die in Elektro-Autos verbaut werden können. Deutlich schlechter sieht es dagegen in der reinen Chipindustrie aus. Hier werden die Stückkosten immer teurer, und die Nachfrage schwindet. Dieser Wettbewerbsdruck zwingt viele Unternehmen in die Konsolidierung. STM sollte sich daher zukünftig stärker auf die Automobilindustrie konzentrieren und Abstand von seinem Chipgeschäft nehmen. Mit dieser neuen Forcierung würde STM langfristig wieder auf Erfolgskurs kommen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.