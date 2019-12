Hamburg (ots) - Der EA288-Motor von Volkswagen AG gerät zunehmend ins Visier derErmittler. Am 03. Dezember durchsuchte die Staatsanwaltschaft Braunschweig dieGeschäftsräume von VW in Wolfsburg. Laut einem VW-Sprecher ging es bei denErmittlungen um den Motor EA288 - dem Nachfolgemodell des in Verruf geratenenEA189.Auch dieser Motor steht in Verdacht, mit einer unzulässigen Abschalteinrichtungversehen zu sein. Dies belegen interne Dokumente, in denen von einerZykluserkennung und einer Dosierstrategie innerhalb und außerhalb des Zyklus dieRede ist. Zudem erfolgte im April dieses Jahres bereits ein erster Rückruf fürDiesel mit dem Motor EA288. Betroffen waren fast 200.000 T6 Fahrzeuge, die lautKraftfahrt-Bundesamt (KBA) aufgrund einer Konformitätsabweichung einSoftware-Update erhalten sollten.VW hatte mehrfach betont, dass in den neuen Euro 6-Motoren keine unzulässigeAbschalteinrichtung verbaut sei. Doch die Rückrufe, Ermittlungen und internenDokumente sprechen eine andere Sprache. Deswegen ist nach Auffassung desHamburger Fachanwalts Peter Hahn von HAHN Rechtsanwälte davon auszugehen, dasseine neue Klagewelle wegen des EA 288-Motors auf VW zukommen wird.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Geschädigte. Viele Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen konnten bereits gewonnen werden. DieKläger erhalten dann den gezahlten Kaufpreis erstattet und geben ihrmanipuliertes Fahrzeug an den Hersteller zurück. Ob sie sich für gefahreneKilometer einen gewissen Gebrauchsvorteil anrechnen lassen müssen, ist streitig.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61631/4459641OTS: Hahn Rechtsanwälte PartG mbBOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell