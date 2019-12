Durchschnittserlös bei Gas 2018 um 1,8 % gestiegen / Erlös bei Abgabe an Haushaltskunden gesunken, bei Abgabe an Industrie gestiegen

Wiesbaden (ots) - Die Gasversorgungsunternehmen haben im Jahr 2018 bei derAbgabe von Gas an alle Letztverbraucher (zum Beispiel Unternehmen und privateHaushalte) im Durchschnitt 3,48 Cent je Kilowattstunde eingenommen. Nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg derDurchschnittserlös um 1,8 % gegenüber 2017. Der Durchschnittserlös bei derAbgabe an Haushaltskunden lag bei 4,89 Cent je Kilowattstunde und damit 1,4 %unter dem Vorjahreswert. Bei der Abgabe an die Industrie stieg der Wert mit 2,63Cent je Kilowattstunde deutlich um 7,3 % zum Vorjahr.Der durchschnittliche Erlös aus der Abgabe von Gas an alle Letztverbraucher istdie gesetzliche Grundlage zur Berechnung der Konzessionsabgabe.Konzessionsabgaben sind Entgelte, die die Energieversorger den Gemeinden für dasRecht zahlen müssen, die Letztverbraucher mit Gas zu versorgen und öffentlicheVerkehrswege für die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen nutzen zu dürfen.Detaillierte Informationen, aktuelle Ergebnisse und lange Zeitreihen zurErhebung über Gasabsatz und Erlöse können in der Datenbank GENESIS-Online überdie Tabelle Gasabsatz und Erlöse (43341-0001) abgerufen werden. Die endgültigenErgebnisse für das laufende Berichtsjahr stehen dort spätestens am 31. Januar2020 zum Download zur Verfügung.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Energie, Ver- und Entsorgungswirtschaft,Telefon: +49 (0) 611 / 75 23 07www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4471175OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell