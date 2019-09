Durchschlafen ohne Krampf! / Wenn Senioren nachts hochschrecken, sind oft die Waden schuld

--------------------------------------------------------------Produktinformationenhttp://ots.de/YgKA7e--------------------------------------------------------------Ismaning (ots) -Manchmal ist das Leben schon verflixt ungerecht: Da ist manendlich in Rente, muss morgens nicht mehr früh zur Arbeit oder dieKinder wecken und könnte jeden Tag gemütlich ausschlafen - und dannfällt gerade das immer schwerer. Viele Senioren klagen über einen zukurzen und unruhigen Nachtschlaf. Das hat verschiedene Gründe. Sowird der Schlaf generell im Alter etwas leichter, man istempfindlicher gegen Lärm, hält vielleicht ein längeresMittagsschläfchen oder muss öfter nachts auf die Toilette.Besonders fies ist es, wenn mitten im schönsten Schlummerplötzlich stechende Schmerzen durch die Wade schießen, die Muskelnsich zusammenziehen und steinhart werden. Wadenkrämpfe machen jederNachtruhe abrupt ein Ende und auch das Wiedereinschlafen oft fürlange Zeit unmöglich.Magnesiummangel begünstigt KrämpfeSolchen Krämpfen in den Waden - oder auch in anderen Muskeln -kann ein Mangel an Mineralstoffen, insbesondere Magnesium, zugrundeliegen. Denn Magnesium ist unverzichtbar für die Entspannung derMuskeln nach einer Anspannung. Bei einem Defizit ist deshalb dieErregbarkeit der Muskulatur erhöht und es kommt zu unkontrolliertemZusammenziehen. Ältere Menschen sind besonders anfällig fürWadenkrämpfe, da bei ihnen oft verschiedene Risikofaktoren für einenMagnesiummangel zusammentreffen.Mögliche Ursachen für Magnesiummangel bei Senioren:- Oft nimmt der Appetit mit dem Alter ab, und magnesiumreiche, aberschwerer verdauliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte oder Vollkornwerden gemieden. So wird nicht genug von dem Mineralstoffaufgenommen.- Viele Senioren trinken zu wenig, und ein Flüssigkeitsmangel kannebenfalls den Mineralstoffhaushalt stören.- Grunderkrankungen wie Diabetes, Herzrhythmusstörungen, dasReizdarmsyndrom oder Bluthochdruck sind "Magnesiumräuber"- Manche Medikamente, die ältere Menschen häufig einnehmen müssen,begünstigen einen Magnesiummangel, etwa Magensäureblocker,Entwässerungs- und Abführmittel, ACE-Hemmer gegen Bluthochdruck sowieeinige Antidepressiva.Warum immer nachts?Dass die Waden besonders in der Nacht Probleme machen, kann unteranderem daran liegen, dass der Körper sich während des Schlafesregeneriert, (Nerven-)Zellen auf- und umbaut und dabei viel Magnesiumverbraucht. Zudem bewegt man sich im Bett wenig, sodass die Muskelnnicht regelmäßig gedehnt werden. Verstärken kann das Krampfrisikoauch eine ungünstige Schlafposition, besonders die sogenannteSpitzfußstellung, die etwa in der Bauchlage auftritt oder wenn eineeingeschlagene Bettdecke die Füße herunterdrückt.Soforthilfe, wenn die Wade krampftWird man nachts von einem Wadenkrampf aus dem Schlaf gerissen,gilt es zunächst, dem quälenden Schmerz schnell ein Ende zu bereiten.Folgende Maßnahmen haben sich bewährt:- Die Wade dehnen: Den Fuß des betroffenen Beins bei den Zehenpacken und diese Richtung Knie ziehen. Man kann den Fuß auch gegendas Fußteil des Bettes oder die Wand drücken.- Aufstehen und umhergehen: Das lockert die Muskulatur und fördertdie Durchblutung. Eine gute Dehnübung ist es auch, sich mit denHänden an eine Wand zu stützen, die Füße in Schrittstellung zubringen (das krampfende Bein hinten) und dann das vordere Bein zubeugen, während man die hintere Ferse gegen den Boden drückt.- Massieren: Sanftes Kneten des betroffenen Muskels wirkt oftwohltuend.- Wärme: Eine Wärmflasche,warmes Abduschen oder ein heißerWadenwickel können den Krampf ebenfalls lösen.Tipp: Vorbeugen ist besserDoch selbst, wenn sich der Krampf durch die beschriebenenMaßnahmen schnell besiegen lässt: Meist ist man durch Schmerzen undGegenmaßnahmen erstmal hellwach. Passiert das auch noch mehrmals proNacht, kann von erholsamem Schlaf keine Rede mehr sein. Besser alsBehandeln ist deshalb Vorbeugen. Und das fängt schon tagsüber an, zumBeispiel indem ausreichend Bewegung eingeplant wird. Besondersempfehlenswert ist ein kleiner Abendspaziergang, der die Beinelockert. Eine magnesiumreiche Ernährung und mineralstoffhaltigesWasser kann ebenfalls hilfreich sein.Prävention durch körperfreundliches MagnesiumOft fällt es aber gerade im höheren Alter schwer, die von derDeutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene tägliche Aufnahme von300-400 mg nur durch die Nahrung zu erreichen. Bei nächtlichenWadenkrämpfen durch Magnesiummangel hilft dann nur die regelmäßigeEinnahme von hochdosiertem Magnesium, zum Beispiel mitMagnesium-Diasporal® 300 mg Trinkgranulat aus der Apotheke. Esenthält Magnesiumcitrat, das besonders körperfreundlich und leichtaufzunehmen ist. Weitere Magnesiumprodukte, Infos, Tipps und Hilfesind unter www.diasporal.de zu finden.KurzversionDurchschlafen ohne Krampf / Wenn Senioren nachts hochschrecken,sind oft die Waden schuldManchmal ist das Leben ungerecht: Da ist man endlich in Rente undkönnte jeden Tag ausschlafen - und dann fällt gerade das immerschwerer. Viele Senioren klagen über zu kurze, unruhige Nächte. Dashat verschiedene Gründe. So wird der Schlaf im Alter leichter, manist lärmempfindlicher oder muss öfter zur Toilette. Besonders fiesist es, wenn plötzlich stechende Schmerzen durch die Wade schießenund die Muskeln verhärten. Schuld an nächtlichen Wadenkrämpfen kannein Magnesiummangel sein, denn das Mineral ist unverzichtbar für dieEntspannung der Muskeln. Bei einem Defizit kann es deshalb zuunkontrolliertem Zusammenziehen kommen. Ältere Menschen leidenbesonders häufig darunter.Mögliche Ursachen für Magnesiummangel bei Senioren:- Oft nimmt der Appetit mit dem Alter ab, und magnesiumreiche, aberschwerer verdauliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte oder Vollkornwerden gemieden.- Viele Senioren trinken zu wenig. Flüssigkeitsmangel kann denMineralstoffhaushalt stören.- Grunderkrankungen wie Diabetes, Herzrhythmusstörungen oderBluthochdruck sind "Magnesiumräuber"- Manche Medikamente begünstigeneinen Magnesiummangel, etwaMagensäureblocker oder Entwässerungsmittel.Soforthilfe, wenn die Wade krampftWird man von einem Wadenkrampf geweckt, haben sich dieseMaßnahmen bewährt:- Wade dehnen: Den Fuß bei den Zehen packen und diese RichtungKnie ziehen.- Umhergehen: Das lockert die Muskeln und fördert die Durchblutung.- Massieren: Sanftes Kneten tut gut.- Wärme: Eine Wärmflasche oder warme Dusche können den Krampf lösen.Doch selbst, wenn sich der Krampf schnell besiegen lässt, wird derSchlaf empfindlich gestört. Besser als Behandeln ist deshalbVorbeugen. Empfohlen werden zum Beispiel ein Abendspaziergang, derdie Beine lockert, sowie eine magnesiumreiche Ernährung.Tipp: Eine magnesiumreiche Ernährung und mineralstoffhaltigesWasser kann ebenfalls hilfreich sein.Prävention durch körperfreundliches MagnesiumOft fällt es Senioren aber schwer, die empfohlene täglicheAufnahme von 300-400 mg nur durch die Nahrung zu erreichen. BeiWadenkrämpfen durch Magnesiummangel hilft dann nur die regelmäßigeEinnahme von hochdosiertem Magnesium, etwa mit Magnesium-Diasporal®300 mg Trinkgranulat aus der Apotheke. Es enthält Magnesiumcitrat,das besonders körperfreundlich und leicht aufzunehmen ist. WeitereMagnesiumprodukte auch als Kapseln, Lutsch- oder Brausetablettenfindet man unter www.diasporal.de.