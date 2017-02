Durchs Garagentor zum Drink: Die Widder Bar zieht um

Zürich (ots) - Heute Abend eröffnet die Widder Garage imAugustinerhof 1. Allerdings nur temporär - das ist das Konzept. Einecoole Off-Location, die es so noch nicht gab und auch nur für wenigeMonate geben wird. Mit der Widder Garage betreiben Direktor JanBrucker und seine Crew die im wahrsten Sinne des Wortes wohl"abgefahrenste" Bar, die Zürich je hatte.Die Garage des Widder Hotels im Augustinerhof, die einstPferdegespanne und zuletzt Gästekutschen beherbergte, ist für diekommenden 8 Monate das temporäre Zuhause der legendären Widder Bar.Die berühmte Bar des Luxushotels Widder unterzieht sich derzeit einemUmbau. Für die Zürcher Szene mit Sinn für das Besondere, fürHotelgäste und Besucher gilt es nun, die Widder Garage zu entdecken.Umdrehungen waren hier schon immer zentrales Thema. Und jetzt auchnoch. Im Glas.Wer drinnen ist staunt: ein cooles Retro-Ambiente mit Ecken undKanten, zusammengewürfeltem Mobiliar und Vintage-Patina im Dekor.Shabby Chic mit einem Augenzwinkern - und Drinks auf höchstem Niveau."In der Widder Garage geht es ab sofort um Socializing,Kommunikation und gemeinsames Erlebnis", erläutert Jan Brucker."Unser Barteam wird hier für die nächsten Monate auf gewohntemTop-Niveau arbeiten. Es wird zwar nicht an Autos geschraubt, wohlaber an den besten Drinks der Stadt."Auf der Karte der Widder Garage finden sich neben der legendärenWhisky- und Cocktail-Auswahl der Widder Bar, auch die beliebtenBar-Food-Klassiker wie Tartar und Hot-Dogs, beim Musikkonzept wirdmit kontemporären Sounds "Vollgas" gegeben.Doch der Countdown läuft. In acht Monaten ziehen die Autos wiederein. Und wer nicht da war, hat was verpasst.Widder GarageAugustinerhof 1 in 8001 ZürichDienstag und Mittwoch, 17.00 bis 02.00 Uhr;Donnerstag bis Samstag, 17.00 bis 03.00 Uhr+41(0)44 2242772garage@widderhotel.comwww.facebook.com/widdergaragePressekontakt:Pressebüro Widder Hotel: Sabine van Ommen Public Relations,Tel: +49(0)30 3212002, www.svo-pr.comOriginal-Content von: Widder Hotel, übermittelt durch news aktuell