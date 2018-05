Berlin (ots) -Schafft die Energietechnologie mit Neutrinos ihren Durchbruch inDeutschland oder doch eher in China? Und wann kann mit dem Prototypeneines Neutrino-betriebenen Autos gerechnet werden? "Das ist eineFrage des politischen Willens", sagt Holger Thorsten Schubart, CEOder Neutrino Energy Group, in einem Fernsehinterview in TV Berlin amSamstag, dem 26. Mai 2018.Noch vor der Rückkehr der Bundeskanzlerin Angela Merkel und einerWirtschaftsdelegation aus der Volksrepublik China gibt Neutrino-ChefSchubart bekannt, dass es aus China Anfragen und unterschriftsreifeAngebote an einer Zusammenarbeit in der Neutrino-Technologie gebe."Im nächsten Jahr können wir damit rechnen, dass die Chinesen dieersten kleinen Geräte auf den Markt bringen, die von Neutrinosbetrieben werden", sagt Schubart im Gespräch mit Peter Brinkmann inder Sendung "Standort" im Hauptstadtsender TV Berlin. "Das wird demVerbraucher zeigen, dass es funktionieren kann, ein technisches Gerätzu betreiben, ohne eine Steckdose zu benötigen." In etwa drei Jahrenkönnte man auch in Deutschland mit den ersten Applikationen arbeiten.Allerdings werde die revolutionäre Entwicklung derNeutrino-Technologie nur im Ausland ernsthaft behandelt und inDeutschland verschlafen. Bis vor kurzem sei man mit dem Projekt nochverlacht worden. Erst durch den Physik-Nobelpreis vom November 2015an einen japanischen und einen kanadischen Forscher habe auch diekritische Fachwelt anerkennen müssen, dass die "Geisterteilchen"Masse-Eigenschaft besitzen, in Wechselwirkung stehen und dass daherEnergie umgewandelt werden könne. Aber auch jetzt gebe es immer nochviele Zweifler und sogar Denunzianten. Deutschland, das einstige Landder Erfinder und Ingenieure, habe schon viele Technologien an dasAusland verloren und sei nun drauf und dran, die nächste technischeRevolution zu verschlafen."Diverse amerikanische Universitäten sind viel weiter", meintSchubart im Interview. So habe die Chicago University die Neutrinosals die Energieressource der Zukunft bezeichnet, eine Bewertung, dersich selbst das US-Department of Energy (Energieministerium)anschließt. Die Neutrino-Forschung gilt demnach als das bedeutendsteThema der Physik überhaupt. Weltweit seien milliardenschwereExperimente von Grundlagenforschern am Laufen, so Schubart.Neutrinos sind die kleinsten Teilchen der Energie, sind unsichtbarund stehen in Wechselwirkung mit Atomen. Pro Sekunde durchströmen proQuadratzentimeter - was der Größe eines Daumennagels entspricht - 60Milliarden Neutrinos jede Materie.Die halbstündige Sendung "Standort" mit Holger Thorsten Schubart,moderiert von Peter Brinkmann, wird diesen Samstag um 18:15 Uhrausgestrahlt (www.tvb.de/livestream) und ist ab Dienstag auf YouTubeweltweit abrufbar.Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. +49 30 726262700press@neutrino-energy.comhttp://neutrino-energy.comOriginal-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell