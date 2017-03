Durchbruch beim neuen Bauvertragsrecht / Langjähriges BSB-Engagement für mehr Verbraucherschutz trägt Früchte

Berlin (ots) - Mit seinem Beschluss vom 9. März 2017 hat derBundestag die langerwartete Reform des Bauvertragsrechts auf den Weggebracht. Der Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB) begrüßt das neueGesetz. Seit Jahren engagiert sich die Verbraucherschutzorganisationvehement für eine Stärkung der Rechte privater Bauherren. Zahlreicheihrer Forderungen wurden in der umfassendsten BGB-Reform der letzten15 Jahre umgesetzt. "Die Novellierung des Gesetzes stellt einengroßen Erfolg für den Verbraucherschutz dar", erklärt Peter Mauel, 1.Vorsitzender des BSB. "Sie fördert den Interessenausgleich undmindert das Konfliktpotential beim Neubau, der Sanierung und derModernisierung von Wohneigentum."Mehr Sicherheit und Transparenz für private BauherrenDas neue Gesetz räumt Verbrauchern zukünftig ein Widerrufsrechtbeim Abschluss von Bauverträgen ein und schützt sie so vor übereiltenEntscheidungen - ein Meilenstein zur Verbesserung desVerbraucherschutzes. Darüber hinaus müssen Unternehmen nunverbindliche Angaben zur Fertigstellungszeit des Baus treffen, was zumehr Planungssicherheit für private Bauherren und Erwerber vonWohneigentum führt. Durch die Aufnahme einer genauen Baubeschreibungin den Bauvertrag wird zudem mehr Transparenz geschaffen. Verbraucherkönnen so verschiedene Angebote miteinander vergleichen und einefundierte Vertragsentscheidung treffen. Auch die Klauseln zurBegrenzung der Abschlagszahlungen sowie zur Übergabe vonBauunterlagen stärken insgesamt die Position der Bauherren undmindern ihre rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken.Weiterer HandlungsbedarfTrotz der gelungenen Fortschritte und der umfassendenNeuregelungen bleiben einige Probleme noch ungelöst. So ist fürVerbraucher nicht nachvollziehbar, dass ihnen der Gesetzgeber keinRecht einräumt, gravierende Mängel bereits während der Bauphase beider Baufirma geltend zu machen. Stattdessen müssen sie bis zurBauabnahme warten. Schwierigkeiten können sich auch bei einerInsolvenz des Unternehmens ergeben. Hier besteht bisher kein Anspruchauf ein Sonderkündigungsrecht, um den Bau mit einer anderen Firmafertigzustellen. "Auch die vollständige Regelung desBauträgervertragsrechts ist weiterhin nicht gegeben. In Zukunft sindhier mehr Sicherheiten für Verbraucher nötig, bspw. im Falle derRückabwicklung eines Bauträgervertrags", bekräftigt Mauel. Deshalbwird der BSB auch zukünftig die rechtlichen Verbraucherbelange beidiesen und weiteren relevanten Themen, wie demWohnungseigentumsrecht, gegenüber dem Gesetzgeber vertreten.Weiteres Material zu dieser Pressemitteilung unter:www.bsb-ev.de/presseservice/pressemitteilungen/Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Erik StangePresse- und MedienreferentBauherren-Schutzbund e.V.Kleine Alexanderstr. 9-1010178 BerlinTel. 030 400339 502Fax 030 400339 512E-Mail: presse@bsb-ev.dewww.bsb-ev.deVereinsregister-Nr. 15 743 NZAmtsgericht Charlottenburg1.Vorsitzender: Peter MauelOriginal-Content von: Bauherren-Schutzbund e.V., übermittelt durch news aktuell