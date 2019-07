Durchbruch bei der Speicherung erneuerbarer Energie - ohne Batterie!

Eurasburg - Freienried (ots) - Die von der deutschenBundesregierung festgesetzten Ziele betreffend Energiewende undElektromobilität sind nur zu erreichen, wenn es möglich ist, denStrom aus erneuerbaren Energien unbegrenzt zu speichern und beiBedarf jederzeit abzurufen.Seit Anfang 2019 ist eine technische Anlage in Betrieb, die Stromohne elektrochemische Batterien dezentral, ohne Selbstentladung undohne Standby-Verbrauch speichern kann.Dabei spielt die Speicherdauer keine Rolle. Die Anlage ermöglichtes, Strom in jeder beliebigen Menge aufzunehmen und wieder abzugeben.Dies kann sogar gleichzeitig erfolgen. Hervorzuheben ist auch, dassEnergie im Frühjahr eingespeichert und ab Herbst wieder abgeholtwerden kann. Die Sonnenenergie vom Sommer versorgt somit die Gebäudeim Winter. Die Anlagengröße ist skalierbar von hausaltsnahem bisindustriellem Einsatz.Die Firma 2-4 ENERGY UG aus Bayern hat den Prototypen einesDruckgasenergiespeichers gebaut und im Januar 2019 in Betriebgenommen. Die Patentschrift wurde Anfang April beim DeutschenPatent-und Markenamt in München eingereicht.Die Anlage arbeitet hydraulisch-pneumatisch, verdichtetUmgebungsluft bis 300 Bar in handelsübliche Druckgasbehälter vonvariablen Volumeninhalten. Beim Entladevorgang gibt diese Pressluftihre Energie wiederum hydraulisch an einen Generator, der darauselektrischen Strom erzeugt. Es ist der Firma 2-4 ENERGY UG gelungen,Überhitzung - beim Verdichten der Luft - wie auch Vereisung - beimEntspannen der Luft - zu verhindern, ohne mit fossilen Treibstoffenzuheizen zu müssen.Neben dem Hauptzweck, aus gespeicherter Energie wieder Strom zuerzeugen, kann die Anlage auch Wärme für die Warmwasserversorgung undKälte für Kühlzwecke bereitstellen.Dank dieser möglichen Kopplung der einzelnen Komponenten ergibtsich ein sehr hoher Gesamtnutzen.Die Anlage besteht aus handelsüblichen Teilen, ist vollständigrecycelbar und stellt prinzipiell keine Belastung für die Umwelt dar.Bei entsprechender Wartung ist die Lebensdauer nahezu unbegrenzt, d.h. dieser Speicher ist komplett zyklenneutral.Die Firma 2-4 ENERGY UG repräsentiert eine innovativeProjektgruppe aus Bayern. Die vier Teilhaber haben Erfahrung mitHydro-Pneumatik, IT und Finanzthematik. Das Projekt isteigenfinanziert und beansprucht keine Fördermittel aus Bund undLändern.Weitere Informationen, Projektdaten und Ansprechparter können derWebseite www.druckluftspeicher.net entnommen werden.Pressekontakt:2-4 Energy, Georg Tränkl, +49 171 4946422, info@druckluftspeicher.netOriginal-Content von: 2-4 Energy, übermittelt durch news aktuell