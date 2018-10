Durchbruch bei Nafta-Verhandlungen

WASHINGTON/OTTAWA (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit über eine Neuauflage des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta haben die USA und Kanada in letzter Minute eine Einigung erzielt. Es werde auch künftig ein Drei-Länder-Abkommen geben, teilten beide Staaten am Sonntag kurz vor Ablauf einer Frist um Mitternacht Ortszeit mit. Das Abkommen soll demnach künftig "United States-Mexico-Canada Agreement" (USMCA) heißen.

Es werde zu "freieren Märkten, fairerem Handel und robustem Wirtschaftswachstum" führen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Regierungen in Washington und Ottawa. Es werde zudem den Mittelstand stärken und gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau zeigte sich erfreut. "A good day for Canada & our closest trading partners", schrieb er auf Twitter. Das nordamerikanische Freihandelsabkommen war 1994 abgeschlossen worden. US-Präsident Donald Trump hatte es zuletzt infrage gestellt. Die USA und Mexiko hatten sich bereits im August auf ein neues Nafta geeinigt. Die Verhandlungen mit Kanada waren dagegen ins Stocken geraten.

