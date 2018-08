Durchbruch: Kosmetik gegen Handystrahlung / Kosmetikinnovation aus Deutschland: Selfie COSMETIC

Aachen (ots) - Wissenschaftler aus aller Welt schlagen Alarm:Blaulicht aus dem Handy verursachen extreme Hautschäden. UnabhängigeStudien belegen, dass das sogenannte HEV-Licht (High-energy visiblelight), noch wesentlich gefährlicher ist als UV-Strahlung und sogardie Haut-DNA zerstört. Doch während UV-Strahlen vor allem die äußereHautschicht, also die Epidermis, angreift, dringt HEV-Licht bis indie Dermis vor und erzeugt so oxidativen Stress. HEV-Licht fördertdie Bildung von freien Radikalen. Die wiederum zerstören diekomplexen Zellstrukturen und unterbinden die Kollagen- undElastinbildung, die der Haut ihr jugendliches und volles Aussehenverleiht.Das Unternehmen MyVitalSkin aus Deutschland hat jetzt eineGesichtscreme entwickelt, die HEV-Licht komplett absorbiert und somitvor vorzeitiger Hautalterung, Falten, Pickeln und Pigmentflecken,schützt.Selfie COSMETIC arbeitet dabei mit natürlichen Wirkstoffen.Taratannine in Kombination mit Sonnenblumensprossenextrakten,schützen die Hautzellen durch die Beeinträchtigung des HEV-Lichtes.Selfie COSMETIC ist die weltweit erste Hautschutzkombination, dieauf natürliche Weise gezielt und mit Direktwirkung vor gefährlichenHandystrahlen schützt.Mehr Informationen über Selfie-COSMETIC: www.selfie-cosmetic.deStudien über die Gefahr von HEV-Licht finden Sie hier: Universityof New Mexico oder Lipo Chemicals.Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KG, Monschauer Straße 12, 52076 Aachen,0241-53106365, info@myvitalskin.comOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell