Durchblick beim Steuerrecht - Diese Fachbegriffe sollten Sie kennen (AUDIO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wissen Sie, was eine Günstigerprüfung ist oder ein Verlustvortrag,eine Festsetzungsfrist oder der Altersentlastungsbetrag? Das sindalles Begriffe aus dem Steuerrecht, die dem ein oder anderen bei derSteuererklärung begegnen und dann für Fragezeichen über den Köpfensorgen. Aber: Wenn man sich auskennt, kann man damit richtig Geld vomStaat zurückbekommen, weiß Oliver Heinze.Sprecher: Als Otto-Normal-Verbraucher muss man zwar nicht jedenBegriff aus dem deutschen Steuerrecht kennen, was Werbungskostensind, sollte man aber schon wissen.O-Ton 1 (Christina Georgiadis, 14 Sek.): "Das sind zum Beispielalle Ausgaben rund um den Job. Dazu gehören Ihre Fahrtkosten, dazugehören auch die Kosten für Berufsbekleidung, für Werkzeug, fürFachbücher, genauso die Kosten für eine Zweitwohnung, die manche ausberuflichen Gründen haben."Sprecher: So Christina Georgiadis vom LohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., kurz VLH. Das Finanzamt gewährt zwarjedem automatisch eine Werbungskostenpauschale von 1.000 Euro, mansollte aber trotzdem alle Quittungen und Nachweise sammeln, denn oftliegt man über diesem Wert. Und auch beim Steuerbegriff"Sonderausgaben" sollte man genauer hinschauen. Die unterteilt man inVorsorgeaufwendungen,...O-Ton 2 (Christina Georgiadis, 21 Sek.): "...das sind die Beiträgezur Altersvorsorge, zur Kranken- und Pflegeversicherung und zuanderen Versicherungen. Und zum Zweiten in sogenannte 'andereSonderausgaben', dazu gehören alle Zahlungen für den Unterhalt, dieKirchensteuer, Spenden, Mitgliedsbeiträge und Schulgeld. Singleskönnen pauschal 36 Euro pro Jahr absetzen, Ehepaare das Doppelte,also 72 Euro."Sprecher: Seine Sonderausgaben sollte man auch individuellnachweisen, denn allein mit den Kranken- undPflegeversicherungsbeiträgen liegt man meistens über den angesetztenPauschalen. Der dritte Begriff, den man kennen sollte, sind dieaußergewöhnlichen Belastungen - also Kosten für außergewöhnlicheSituationen.O-Ton 3 (Christina Georgiadis, 12 Sek.): "Dazu gehören schwereKrankheiten, Beerdigungen oder auch Pflegekosten. Allerdings gibt eskeine konkrete Liste, in der Sie alle außergewöhnlichen Belastungennachschlagen können, um dann genau zu wissen, wie viel Sie absetzendürfen."Sprecher: Diesen Wert ermittelt das Finanzamt. Dabei analysiert esdie Lebenssituation und bestimmt eine zumutbare Belastungsgrenze.Alle Kosten, die über dieser Grenze liegen, kann man steuerlichabsetzen. Allen, denen das zu kompliziert ist, kann einLohnsteuerhilfeverein helfen.O-Ton 4 (Christina Georgiadis, 17 Sek.): "EinLohnsteuerhilfeverein erstellt Einkommensteuererklärungen fürArbeitnehmer und Rentner. Und wir von der VLH sind mit rund 3.000Beratungsstellen bundesweit und einer Million Mitgliedern der größteLohnsteuerhilfeverein in Deutschland. Rund 1.000 Euro erhalten unsereMitglieder durchschnittlich vom Staat zurück."Abmoderationsvorschlag:Das deutsche Steuerrecht und seine vielen Fachbegriffe könnenkompliziert sein, müssen es aber nicht, wenn man Hilfe hat. Diefinden Sie unter vlh.de.Pressekontakt:Christina GeorgiadisMail: christina.georgiadis@vlh.deTel.: 06321/49010Original-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell