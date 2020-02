Durchatmen / Kommentar von Christian Matz zu Corona

Mainz (ots) - Überall neue Krankheitsfälle, eine Nachricht jagt die andere, sichhäufende Berichte über Hamsterkäufe, sich widersprechende Experten undPolitiker, die sich über die Gefährlichkeit des Virus und die Maßnahmen dagegenstreiten - wer derzeit auf die Informationslage zum Thema Corona blickt, demkann es allein schon dadurch schlechter gehen. Genau in diesem Moment heißt es:innehalten, durchatmen. Wir leben in einem der am höchsten entwickelten Länderder Welt mit einem der - trotz aller Unkenrufe - besten Gesundheitssysteme, esgibt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Nüchtern betrachtet, erleben wir beimKampf gegen das Coronavirus die Konsequenzen aus der föderalen StrukturDeutschlands. Demnach sind die Gesundheitsversorgung und der GesundheitsdienstLändersache, geregelt wird dies dann auf kommunaler Ebene. Und deshalbentscheiden nicht der Bundesgesundheits- oder der Bundesinnenminister, ob in derStadt XY eine Veranstaltung wegen Corona abgesagt wird, sondern das örtlicheGesundheitsamt zusammen mit den politisch Verantwortlichen. Dies führtselbstverständlich zu einem gewissen Kompetenzwirrwarr, und es kann den Anscheinerwecken, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Ja, das ist einProblem. Aber es ist vor allem zu Beginn einer Krisenzeit auch einnachvollziehbares Problem. Es würde ein Problem bleiben, wenn einzelneBundesländer oder Kommunen dauerhaft gegen die Empfehlungen etwa des neuesKrisenstabs der Bundesregierung arbeiten würden. Das muss dann sehr schnellgelöst werden. Ansonsten gilt weiterhin:keine Panik.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4533825OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell