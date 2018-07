Durch weitere Konsolidierungen starkes Halbjahresvolumen auf dem gewerblichen Wohn-Transaktionsmarkt

Frankfurt (ots) - Nach der Übernahme der österreichischen Buwogdurch die Vonovia in den ersten drei Monaten verzeichnete das zweiteQuartal 2018 weitere Konsolidierungsprozesse auf dem deutschengewerblichen Wohninvestmentmarkt*. Unter anderem hat die Adler RealEstate 70% der Anteile am Wohnimmobilienportfolio der israelischenBrack Capital für etwa 700 Mio. Euro gekauft, veräußerte gleichzeitigein Portfolio an ein gemeinsames Joint Venture mit Benson Elliot ineiner Größenordnung von ca. 115 Mio. Euro.Die Bereinigungsprozesse, die Transaktionen im Mikrowohnsegmentund mehr als 200 kleinere Transaktionen mit jeweils weniger als 800Wohneinheiten summierten sich im ersten Halbjahr 2018 auf etwa 11,3Mrd. Euro. Damit wurden bereits nach sechs Monaten mehr als 70 % desgesamten Vorjahresvolumens erreicht. Der 5-Jahres-Schnitt der jeweilsersten Halbjahre wurde um 35 %, der 10-Jahres-Schnitt sogar um 90 %überschritten.Insgesamt wechselten bis zur Jahresmitte 2018 83.900 Wohnungen denBesitzer.Dr. Konstantin Kortmann, Head of Residential Investment JLLGermany: "Jenseits der genannten Großtransaktionen undKonsolidierungen werden die Portfolios in ihren Profilen immerausdifferenzierter. Entweder sie bedienen ein spezifischesTeilsegment, wie die Transaktionen von Mikroapartments zu Beginn desJahres gezeigt haben, oder aber sie sind in ihrer Struktur nach rechthomogenen Risikoprofilen gestaltet." Und Helge Scheunemann, Head ofResearch JLL Germany, ergänzt: "Die Bedeutung von Forward Dealsbleibt hoch. 30 % der Transaktionssumme wurde mit vorab verkauftenProjektentwicklungen umgesetzt. Dabei wurde im Durchschnitt ein Preisvon mehr als 4.000 Euro/m² erzielt - mehr als doppelt so viel wie fürBestandsportfolios und Objekte, die für etwa 1.700 Euro/m² gehandeltwurden."Der Anlagedruck bei den Investoren ist weiterhin enorm hoch.Viele Versicherungen und Pensionskassen sind nach wie vor imImmobilienmarkt unterinvestiert. Gleichzeitig laufen langfristigeStaatsanleihen aus und Kapital wird frei, das wiederum zu einermindestens werterhaltenden Rendite angelegt werden muss", soKortmann. So hat die Käufergruppe Banken/Versicherungen/Pensionsfonds mit direkten Immobilieninvestments netto für mehr als1,4 Mrd. Euro in Wohnimmobilien investiert. Gleichzeitig verzeichnendie indirekten Investments über verschiedene Fondsvehikel mit einemNettovermögenszuwachs von mehr als 1,2 Mrd. Euro einen stabilenKapitalzufluss; sie liegen jetzt bereits bei 70 % des mittleren5-Jahres-Zuflusses. Namentlich zahlreiche Spezialfonds werden durchInvestorenpools von Versicherungen und Pensionskassen mit frischenKapital gefüllt.Mit Abstand am meisten investiert haben nach wie vor allerdingsdie börsennotieren Wohnungskonzerne: zur Jahresmitte bewegt sich ihrzusätzlich aufgebautes Wohnimmobilienvermögen bereits in einerGrößenordnung von mehr als 3,2 Mrd. Euro.Viele börsennotierte Wohnungsgesellschaften und Fonds haben zwarinternationale Anleger, dominiert bleibt der gewerblicheWohninvestmentmarkt aber von Investoren aus dem Inland. Ihr aktuellerAnteil von 80% des Transaktionsvolumens ist seit einigen Jahrenstabil.Zur Jahresmitte 2018 entfallen drei Viertel des aus dem Auslandinvestierten Kapitals auf drei Länder: die USA (600 Mio. Euro),Großbritannien (580 Mio. Euro) und Singapur (350 Mio. Euro).Berlin hat im ersten Halbjahr mit einem Anteil von 15 %,entsprechend 1,65 Mrd. Euro, nach wie vor das meiste Kapitalangezogen, gefolgt vom Raum Frankfurt-Rhein-Main. Mit den dortinvestierten 920 Mio. Euro wurde bereits das Ergebnis im gesamtenVorjahr getoppt. Drei Viertel (entsprechend 750 Mio. Euro) seines2017er Volumens sind im Raum Hamburg zur Jahresmitte erreicht. Inbeiden Regionen ist der Anteil von hochpreisigen Forward Dealsjeweils sehr hoch."Vor dem Hintergrund des knappen Angebots an guten Beständen inDeutschland sind die größten deutschen Wohnimmobilienkonzern dabei,andere Wege zu beschreiten, um Wachstum zu erzielen", so KonstantinKortmann. Zum einen treibt mit Vonovia der größte deutscheWohnungsbestandshalter seine Internationalisierung voran. DasUnternehmen erwarb nach seinem Engagement in Österreich nun imzweiten Quartal das schwedische Wohnungsunternehmen Victoria Park.Andere Marktteilnehmer setzen auf Alternativen im Inland, etwa miteigenen Projektentwicklungen oder mit der Beteiligung an solchenInvestments. Das gilt beispielsweise für die Adler Real Estate in derBerliner Europacity oder die Deutsche Wohnen in Potsdam.Kortmann abschließend: "Es ist zum jetzigen Zeitpunkt zwar nichtzu erwarten, dass bis Ende des Jahres weitere Megadeals gehandeltwerden. Durch viele Forward Deals, zahlreiche Portfoliobereinigungenund Einzeltransaktionen wird sich das Investitionsvolumen imgewerblichen Wohnungsmarkt 2018 aber auf ein hervorragendes Ergebniseinpendeln: 17-18 Mrd. Euro wären 10 % mehr als im Vorjahr.Möglicherweise reicht es dann auch zum Platz 2 in der langjährigenTransaktionsstatistik des gewerblichen Wohnungsmarkts."* Verkauf von Wohnungspaketen und Studentenheimen mit mindestens10 WE und 75 % Wohnnutzung sowie der Verkauf von Unternehmensanteilenmit Übernahme einer Kontrollmehrheit ohne BörsengängePressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell