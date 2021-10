Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Auf dem Gipfeltreffen 2021 Land-sea Linkage Qingdao am 22. Oktober wurden der International Shipping Hubs Competitiveness Index -- Northeast Asia Report (2021), der Xinhua-SPG Port Commodity Index XH-SPG PCI und der Trade Connectivity Index Report of RCEP Member States (2021) veröffentlicht. Experten sind der Ansicht, dass durch die genaue Darstellung der Veränderungen im Hafenmassenguthandel in Form von Indizes und die Schaffung einer effizienten Verbindung zwischen Häfen, Massengut und Handel die Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessert, die Umstellung und Modernisierung des Handels beschleunigt und die Fähigkeit zur Stabilisierung von Preis und Angebot von Massengut gestärkt wird, so dass ein "Leitstern" für die Entwicklung der Branche entsteht.Der "International Shipping Hubs Competitiveness Index", der vom China Economic Information Service mit Unterstützung der Baltic Exchange erstellt wurde, ist ein weiterer weltweiter Hafen- und Schifffahrtsbewertungsindex, der auf der Grundlage des "Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index" eingeführt wurde. In der ersten Phase des Index lag der Schwerpunkt auf Nordostasien, und es wurden 17 Häfen in China, Japan, Südkorea und Russland als Beispielhäfen ausgewählt. Nach der umfassenden Bewertung wurden die Häfen der Stichprobe in vier Stufen eingeteilt, von denen der Hafen von Qingdao, der Hafen von Busan und der Hafen von Tianjin aufgrund ihrer führenden Netzanbindung, ihres Betriebsniveaus und ihrer grundlegenden Größe die erste Stufe bildeten. Die drei Häfen sind absolute regionale internationale Schifffahrtszentren in Nordostasien.XH-SPG PCI wurde von der Shandong Port Group Co. Ltd. in Zusammenarbeit mit dem China Economic Information Service entwickelt und eingerichtet. Es ist ein wichtiger Schritt für den Hafen, die Möglichkeit zu prüfen, den Index als Ausgangspunkt zu nehmen, um die Fähigkeit der globalen Ressourcenallokation zu verbessern. Für die Erstellung des Index wurden drei Sorten (Eisenerz, Koks und Rohöl) mit großem Durchsatz und hoher Marktaufmerksamkeit im Hafen von Shandong sowie zwei Stahlhandelssorten (Stahlknüppel und warmgewalzte Coils) mit aktivem Handel im Massenguthandelszentrum auf der Grundlage der vorteilhaften Sorten im Hafen von Shandong ausgewählt. Ziel ist es, die Fluktuationstendenzen auf dem Markt für Schüttgut im Hafen wahrheitsgetreu wiederzugeben und einen wertvollen Maßstab und eine wirksame Referenz für Hafenhandelsaktivitäten zu bieten. Es ist geplant, die in den Index aufgenommenen Sorten in Zukunft schrittweise zu erweitern und den Index auch auf andere Küstenhäfen auszudehnen. Mit ständigen Bemühungen um den Aufbau einer Index-Informationsplattform, die "Shandong als Hafen für Massengüter sieht", wird sie eine genaue Positionierung und umfassende Datenreferenz für den Massengutmarkt bieten.Im Trade Connectivity Index Report of RCEP Member States (2021) wurde eine Reihe von bilateralen Handelsnetzbeziehungen in Bezug auf Handelsaustausch, Kapitalströme und wichtige Rohstoffe erstellt, um den Gesamthandelsstatus und die künftige Entwicklung zwischen den RCEP-Mitgliedstaaten aufzuzeigen und den Entwicklungsstand der Handelsinteroperabilität der RCEP-Mitgliedstaaten widerzuspiegeln. Im Jahr 2020 rangierten die Indizes für China-Japan, China-ASEAN, Japan-ASEAN, China-Australien und China-Südkorea unter den ersten fünf, was darauf hindeutet, dass diese Länder eine enge Zusammenarbeit beim Handelsaustausch, bei den Kapitalströmen und bei wichtigen Rohstoffen pflegen. Der Bericht weist auch darauf hin, dass sich die wichtigsten RCEP-Mitgliedsstaaten in Bezug auf ihre Industriestrukturen in hohem Maße ergänzen und enge Handels- und Investitionsbeziehungen im Import und Export unterhalten, was vielversprechende Aussichten für eine künftige Zusammenarbeit bietet.Pressekontakt:Frau YuTel: +86-10-63074558Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell