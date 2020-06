Durch Tönnies-Schließung fehlen 20 Prozent Fleischprodukte

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Durch die Schließung des Schlachtbetriebs bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück fehlen nach Angaben des Gütersloher Landrats 20 Prozent der Fleischprodukte auf dem deutschen Markt.



Das sei kein Grund für Hamsterkäufe, sagte Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) am Mittwoch. "Aber das ist schon eine deutliche, hohe Zahl." Auch die Schweinezüchter seien durch den Stopp des Schlachtbetriebs vor Probleme gestellt, weil ihre Schweine so gezüchtet werden, dass sie zu einem bestimmten Termin schlachtreif seien. Die Tönnies-Gruppe bemüht sich nach eigenen Angaben, an anderen Standorten die Produktion zu steigern, um die Ausfälle zu kompensieren./fld/DP/fba