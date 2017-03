Durch Supervision Arbeit mit jungen Geflüchteten unterstützen / Die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching auf dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag

Köln (ots) - Auf dem 16. Deutschen Kinder und Jugendhilfetag vom28. - 30.03.2017 in Düsseldorf präsentiert sich die DeutscheGesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv) mit einem Stand undeinem Workshop zur Unterstützung für haupt- und ehrenamtlicheMitarbeitende, die sich in der Arbeit mit Geflüchteten engagieren.Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag ist die zentraleVeranstaltung der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland. Er hatFortbildungscharakter, dient dem Fachaustausch und findet alle vierJahre statt.Dazu erklärt Vorstandsmitglied Ina Kramer:"Der Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag ist Messe undFachkongress einer starken Branche: Rund 800.000 Menschen arbeitenbundesweit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Ihnen bieten dieFormate Supervision und Coaching Frei- und Denkräume und erweiterndie Handlungsoptionen. Besonders in der Arbeit mit unbegleitetenminderjährigen Flüchtlingen (UMF) sind Supervisorinnen und Coachesgefragt." Interessierte können die DGSv während des 16. DeutschenKinder- und Jugendhilfetages am Stand F89 in Halle 3 besuchen undsich mit Supervisionsexpert/innen bei einem Getränk über Fragen rundum Supervision und Coaching informieren. Der Eintritt ist frei.Im Rahmen des Fachkongresses lädt die DGSv außerdem zu einemkostenlosen Workshop ein. Was bedeutet es für die Supervision/dasCoaching, kultursensibel zu arbeiten? Antworten geben DomenicaLicciardi, DGSv Supervisorin, und Steven Pennings, DGSv Supervisor.Sie sind erfahren in der Begleitung von Einrichtungen, die jungeGeflüchtete betreuen. Mit dabei: Judith Kroll vom Haus St. Josef,Eschweiler. Der Workshop mit dem Titel "Supervision - Unterstützungfür haupt- und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen in der Kinder-und Jugendhilfe" findet am 30.03.2017 von 9:00 - 11:00 Uhr imCongress Center Düsseldorf, 1.OG, Raum 12 statt.Die Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv)setzt sich seit 1989 für die Qualität von Supervision und Coachingein. Sie sichert die qualitativ höchsten Standards im deutschenSupervisions- und Coachingmarkt. Nur in der Datenbank unterwww.dgsv.de/beraterinnen-suchen finden Sie über 4.400 qualifizierteBerater/innen, auf deren Supervisions- und Coaching QualitätRatsuchende vertrauen können - dafür steht das Siegel DGSv.Kontakt:Deutsche Gesellschaft für Supervision und Coaching (DGSv)Nina Brutzer de Palma, Referentin für KommunikationNeusser Str. 3, 50670 KölnTel.: +49(0)221/92004-18, Fax: +49(0)221-92004-29ninadepalma@dgsv.de, http://www.dgsv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft f?r Supervision und Coaching e.V. (DGSv), übermittelt durch news aktuell