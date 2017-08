Durch die Städte von der Nische in die Norm / Ebbe bei E-Mobilität: PAS-Studie zeigt die Lebenswelten der Zielgruppen (FOTO)

Düsseldorf/Hamburg (ots) -Fakt ist: Der Absatz von E-Autos kommt hierzulande nicht in Fahrt.Die Kaufprämie der Bundesregierung zieht kaum. Es scheint fraglich,dass das Ziel erreicht wird, bis 2020 eine Million Elektroautos aufdeutsche Straßen zu bringen. Der Grund: E-Mobilität ist einNischenthema für sehr spezielle Zielgruppen - Status-Menschen,Luxus-Ökos und City-Hipster. Unter diesen Voraussetzungen kann keinausreichender Nachfragemarkt entstehen - geschweige denn einLeitmarkt. Effektiver Treiber für die E-Mobilität können jedoch dieStädte werden.Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die Pragmatic AnalyticServices (PAS) durchgeführt hat. PAS ist eine Initiative derDüsseldorfer Unternehmens- und Kommunikationsberatung komm.passionund von Data.Science.Consulting. Untersucht wurden dabei rund 44.000Facebook-Profile von Fans der E-Mobilität. Dabei kristallisiertensich drei Zielgruppen heraus.Zielgruppe 1: der Status-MenschZeigen, was man hat - so tickt der Status-Mensch. Er steht aufGucci, Porsche und Rolex. Seine Facebook-Interessen zeugen von Geld,Status und Erfolg. Er schätzt Steve Jobs und den Motorsport. EinAutobahn-Tempolimit lehnt er strikt ab. Sein Motto: Mit Klasse etwasfür die Umwelt tun - schnell und technisch überlegen. Fahrzeuge vonTesla, BMW i oder Mercedes EQ sind erste Wahl. Als Zweitwagen für dieStadt vielleicht ein Mini, aber eher kein ZOE (Renault), C-Zero(Citroen) oder i-MiEV (Mitsubishi).Zielgruppe 2: der Luxus-ÖkoEr hat Gutes im Sinn. Greenpeace, WWF, Fairtrade und Alnaturabekommen Likes. Er liebt auch das Individuelle, Erhabene - wieFeinschmeckerseiten und das britische Label Burberry. Auch kulturellist er weltmännisch - mag Jazz, die ZEIT und den Deutschlandfunk.Verantwortungsvolles Konsumverhalten mit Stil und Individualität istgefragt. Hier könnten französische und italienische Autoherstellermit originellen Modellen Morgenluft wittern.Zielgruppe 3: der City-HipsterEr lebt schnell. Auf dem Bildschirm flimmert eher Netflix als RTL.Online-Magazine wie Business Punk oder das ZEIT MAGAZIN sind seinLesestoff. Seiner ökologischen Verantwortung geht er stilsicher nach.Vieles läuft bei ihm online: Kleidung kaufen in der Outfittery, Essenordern bei HelloFresh. Als Stadtmensch ist ein eigenes Auto für ihnnicht so wichtig. Ihm gefallen Carsharing-Angebote wie DriveNow (BMW)und Car2go (Daimler). Er liefert die besten Argumente für den Ausbausolcher Angebote.Die E-Rettung: ein Mobilitätswettbewerb der StädteDie Mehrzahl der Experten ist sich einig, dass Politik undHersteller bisher wenig überzeugen. Deshalb könnte jetzt ein andererAkteur zum Treiber werden. Immer öfter werden die möglichenFahrverbote für Dieselfahrzeuge als "Chance" betitelt, E-Mobilitätvoranzubringen. Im besten Fall führt diese Chance zu einemproduktiven E-Wettbewerb, von dem am Ende alle profitieren - Städte,Bürger und Umwelt.Immer mehr Städte nehmen sich des Themas an und feilen anMobilitätskonzepten. Das gilt selbst für kleinere Orte wieSindelfingen oder Königsbrunn. Nach den erstenAnfahrtsschwierigkeiten kann dies ein vielversprechender Weg sein,E-Mobilität endlich für die breite Masse zu öffnen. Nicht nur beimDeutschen Städte- und Gemeindebund ist man sich darüber einig, dassder Weg hin zu einer zukunftsfähigen E-Mobilität über die Städteführt.Zur PAS-Methodik:Im sozialen Netzwerk Facebook hat PAS mithilfe von Social MediaAnalytics die Lebenswelten der Fans von E-Autos und E-Mobilitätuntersucht und durch KI-Algorithmen entschlüsselt. Mit ihren Likesauf Facebook offenbaren sie, wer sie sind. Unverfälscht undunmittelbar. PAS bildet die neuronalen Netzwerke und das sozialeGenom ab - die komplexe Lebenswelt der Fans wird so detailliertsichtbar.Pressekontakt:Gernot Speck, Senior RedakteurHimmelgeister Straße 103-105D-40225 DüsseldorfFon: +49(0)211.600 46 271Fax: +49(0)211.600 46 200gernot.speck@komm-passion.dewww.komm-passion.deOriginal-Content von: komm.passion GmbH D?sseldorf, übermittelt durch news aktuell