Durch Inflation und Niedrigzins: Milliardenverluste für deutsche Sparer im ersten Quartal 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Quickborn (ots) -Realzins liegt in den ersten drei Monaten bei minus 1,30 Prozent- Seit 2010 hat jeder Deutsche im Schnitt 999 Euro verloren- Volumen bei Tagesgeldern, Festgeldern und Spareinlagen steigtweiter anDeutsche Sparer haben im ersten Quartal 2018 insgesamt 7,1Milliarden Euro durch schlecht verzinste Geldeinlagen verloren. Dassind 86 Euro pro Bundesbürger - vom Kleinkind bis zum Rentner. Aufdas Jahr hochgerechnet würde der Wertverlust bei rund 28,4 MilliardenEuro liegen. Zu diesen Ergebnissen kommt der quartalsweiseerscheinende comdirect Realzins-Radar, der gemeinsam mit BarkowConsulting ermittelt wird.Der Grund für den Wertverlust sind schlecht verzinsteGeldeinlagen: Die durchschnittlichen Zinsen für Tagesgelder,Festgelder und Spareinlagen betrugen im ersten Quartal 0,20 Prozent.Gleichzeitig lag die Inflationsrate in den ersten drei Monaten desJahres bei 1,50 Prozent. Das führt zu einem Realzins von minus 1,30Prozent. Als Realzins wird der tatsächliche Zins für Spareinlagennach Abzug der Inflation bezeichnet. "Die Deutschen gehören zu deneifrigsten Sparern weltweit, und trotzdem verlieren sie Jahr für Jahrviele Milliarden Euro - das ist paradox", sagt Arno Walter,Vorstandsvorsitzender der comdirect bank AG. Besonders drastischzeigt sich der Verlust in der langfristigen Betrachtung. So hat jederDeutsche seit 2010 bereits 999 Euro durch Sparzinsen unterhalb derInflationsrate verloren.Der Beliebtheit festverzinslicher Geldeinlagen tut dies aberkeinen Abbruch, im Gegenteil. Das Volumen ist sogar weiter gestiegen,auf aktuell rund 2,2 Billionen Euro. Allein in den vergangenen zwölfMonaten flossen 79 Milliarden Euro in Tagesgelder, Festgelder undSpareinlagen. Das ist ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr."Wenn ein mit Wasser gefülltes Fass ein Leck hat, würde manversuchen, das Loch zu stopfen. Deutsche Sparer verhalten sichanders: Sie schütten immer mehr Wasser in das Fass in der Hoffnung,so den Pegel halten zu können", sagt Walter. Er empfiehlt daher, daseigene Anlageverhalten zu überdenken: "Anleger sollten sich fragen,welchen Teil ihres Ersparten sie kurzfristig verfügbar halten wollen,etwa für unvorhergesehene Ausgaben. Der Rest sollte für denlangfristigen Vermögensaufbau verwendet werden - und dabei führt anWertpapieren kein Weg vorbei." Mit Sparplänen ist dies schon ab 25Euro im Monat möglich. Darüber hinaus bieten Tools wie cominvestbereits ab 3.000 Euro Zugang zu einer professionellenVermögensverwaltung.Zum comdirect Realzins-Radar:Der comdirect Realzins-Radar wir viermal im Jahr jeweils für dasabgelaufene Quartal erhoben. Er untersucht, wie hoch der Wertverlustdurch niedrig verzinste Geldeinlagen ist, deren Verzinsung unterhalbder Inflationsrate liegt. Daten für das Volumen und die Zinssätze vonGeldanlagen (Tagesgeld, Termin- & Spareinlagen) entstammen dem CreditBenchmark Model® von Barkow Consulting. Die Zinssätze entsprechen demDurchschnitt des Bestandes. Als Basis werden Rohdaten der DeutschenBundesbank sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) verwendet. DieRealverzinsung errechnet sich aus dem Nominalzins der einzelnenGeldanlagen abzüglich der Inflationsrate. Von der Berücksichtigungeiner etwaigen Besteuerung der Zinserträge wird abgesehen. ZurErmittlung des absoluten Realzinsverlustes bzw. -gewinnes wird derjeweilige Realzinssatz von Tagesgeld, Spareinlagen und Festgeldernauf die entsprechenden Bestände angewendet.Pressekontakt:Geerd Lukaßencomdirect bank AG, Pascalkehre 15, 25451 QuickbornTelefon +49 (0) 41 06 - 704 1315E-Mail: geerd.lukassen@comdirect.deSofern Sie keine Informationen erhalten möchten,teilen Sie uns dies bitte mit unter presse@comdirect.deOriginal-Content von: comdirect bank AG, übermittelt durch news aktuell