Durch Bayern-Sieg: Dortmunder Champions-League-Teilnahme perfekt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat sich vorzeitig für die Champions League qualifiziert.



Durch das 1:0 (0:0) des BVB am Samstagnachmittag bei Fortuna Düsseldorf und die spätere Niederlage von Borussia Mönchengladbach beim FC Bayern München (1:2) ist dem Tabellenzweiten die erneute Teilnahme an der europäischen Königsklasse nicht mehr zu nehmen. Bei drei noch ausstehenden Spieltagen der Fußball-Bundesliga beträgt der Vorsprung des BVB auf Rang fünf nach dem 31. Spieltag in jedem Fall zehn Punkte./lap/DP/zb