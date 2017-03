Duravit AG verkauft rund 20.000 Bäder auf der ISH / Designbadhersteller liefert WCs und Waschtische an indisches Großprojekt (FOTO)

Frankfurt am Main/ Homberg (ots) -Gleich am Vormittag des ersten Tages der ISH, der weltweit größtenMesse für Sanitär, Heizung und Klima, unterzeichneten derVorstandsvorsitzende der Duravit AG, Dr. Frank Richter und UmeshMagar, Technischer Direktor des Projektentwicklungsunternehmens"Magapatta Township Development and Construction Co. Ltd." denVertrag über die Lieferung von rund 20.000 Bädern."Magarpatta Development" ist eines der größten und bekanntestenBauentwicklungsunternehmen in Indien und erlangte internationaleBekanntheit durch das visionäre Projekt "Magapatta City", einemoderne Anlage für nachhaltiges und ökologisches Wohnen in Indien.Aktuell entwickelt "Magarpatta Development" nach diesem Vorbild diezwei weiteren Projekte: "Nanded City" und "River View City", gelegenim Randgebiet der Millionenstadt Pune. Unter Einbezug von 235ortsansässigen Familien entstehen in der ersten Bauphase auf über 284Hektar rund 35.316 Apartments und zwei Schulen. Duravit India, dielokale Niederlassung der Duravit AG, ist von Beginn an in das Projektinvolviert. Als ortsansässiger Hersteller mit eigenem Werk inAhmedabad (Gujarat) liefert das Unternehme Toiletten und Waschtischefür die rund 20.000 Bäder des Projekts. Eingebaut werden die SerienStarck 3 von Philippe Starck sowie die Serie D-Code. Gespräche fürweitere Bauphasen wurden auf der ISH bereits geführt. Hier stelltedie Duravit gleich drei neue Designserien vor, darunter das dieKollektion Luv von Cecilie Manz.Duravit AGIm Jahr 1817 in Hornberg mitten im Schwarzwald ge-gründet, ist dieDuravit AG heute im 200. Jahr ihres Bestehens ein internationalführender Hersteller von Designbädern. Das Unternehmen agiertweltweit in über 130 Ländern und steht für Innovationen im Bereichgutes Design, intelligent eingesetzte Technik und höchste Qualität.In Kooperation mit international renommierten Designern wie PhilippeStarck oder EOOS entstehen komfortstiftende Bäder, die dieLebensqualität der Benutzer nachhaltig steigern. Das Produktportfoliovon Duravit umfasst Sanitärkeramik, Badmöbel, Dusch- und Badewannen,Wellnesssysteme sowie Dusch-WCs, Armaturen und Accessoires.Pressekontakt:Joseph GreilingerMail: joseph.greilinger@duravit.deTel.: +49 7833 70-653 / Mobil +49 160 93 600 962Original-Content von: Duravit AG, übermittelt durch news aktuell