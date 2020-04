Dupont sichert sich milliardenschwere Kredite - Quartalsverlust

WILMINGTON (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Dupont hat sich aufgrund drohender schwacher Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie Kredite in Höhe von drei Milliarden US-Dollar gesichert.



Der Hersteller von Materialien für Autoinnenräume und Scheinwerfer habe mit einer neuen revolvierenden Kreditlinie von einer Milliarde Dollar einen Kreditrahmen von 750 Millionen Dollar ersetzt, teilte Dupont am Montag in Wilmington mit. Die restlichen zwei Milliarden Dollar an Krediten sollen für die Rückzahlung von Schulden verwendet werden, die im November fällig werden.

Die finanziellen Ergebnisse im ersten Quartal seien solide ausgefallen, sagte Unternehmenschef Ed Breen laut Mitteilung. Da sich die Pandemie weltweit ausdehne, bleibe die Unsicherheit aber bezüglich der Nachfrageentwicklung in ausgewählten Endmärkten bestehen. Dupont werde agil bleiben und weiterhin schnelle und umsichtige Maßnahmen ergreifen, wenn sich die Bedingungen weiter so entwickelten.

Das Unternehmen erwarte im ersten Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 82 bis 84 Cent und einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Dollar. Inklusive Sondereffekten rechnet das Unternehmen mit einem Verlust je Aktie von 70 Cent bis einen Dollar. Im Rahmen von Wertüberprüfungen habe sich Abschreibungsbedarf bei nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögensgegenständen ergeben, die Dupont womöglich verkaufen will. Vor Steuern fielen die Wertminderungen mit zwischen 700 und 900 Millionen Dollar ins Gewicht. Am 5. Mai will Dupont seinen vollständigen Quartalsbericht vorlegen./mne/men/fba