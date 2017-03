Dupont gibt vor Megafusion mit Dow Teile des Pflanzenschutzgeschäfts ab

WILMINGTON/PHILADELPHIA (dpa-AFX) - Der US-Chemiekonzern Dupont gibt im Zuge der geplanten Megafusion mit Dow Chemical wie angekündigt Teile seines Pflanzenschutzgeschäfts ab.



Im Gegenzug erhalte der US-Konzern von der FMC Corporation Geschäftsteile im Gesundheits- und Ernährungsbereich sowie 1,2 Milliarden US-Dollar in bar, wie Dupont am Freitag mitteilte. Mit dem Schritt erfülle der Konzern Vorgaben der EU-Kommission. Diese hatte Anfang der Woche mit Auflagen grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben.

Dow Chemical und Dupont hatten ihre Fusionspläne Ende 2015 öffentlich gemacht. Nach der Billigung durch die EU-Kommission stehen noch weitere Hürden an. Sowohl in den USA als auch in China wird der Zusammenschluss noch geprüft. Mit der neuen DowDupont soll zunächst der weltgrößte Chemiekonzern noch vor dem alten Spitzenreiter BASF entstehen. Es ist die größte Firmenhochzeit in der Geschichte der Branche. Nach dem Zusammengehen soll der Konzern in drei einzelne und jeweils börsennotierte Unternehmen für Agrarchemikalien, Spezialchemikalien und Kunststoffe aufgespalten werden./jha/stw/fbr