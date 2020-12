Duolun: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Duolun am 11.12.2020, 15:55 Uhr, mit dem Kurs von 10.6 CNH. Die Aktie der Duolun wird dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Duolun entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Duolun erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 64,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -4,16 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +69 Prozent im Branchenvergleich für Duolun bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,73 Prozent im letzten Jahr. Duolun lag 65,57 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Duolun ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Duolun-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,33, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 63,45, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Duolun wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Duolun auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

