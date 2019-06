DuoLun: Endlich?

Für die Aktie DuoLun stehen per 20.06.2019, 22:50 Uhr 7,56 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. DuoLun zählt zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir DuoLun einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob DuoLun jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der DuoLun liegt bei 31,58, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die DuoLun bewegt sich bei 50,59. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DuoLun-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 6,88 CNH. Damit liegt der letzte Schlusskurs (7,42 CNH) deutlich darüber (Unterschied +7,85 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (7,69 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der DuoLun-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die DuoLun-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DuoLun liegt bei einem Wert von 32,99. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist DuoLun damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.