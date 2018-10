Dunkle Jahreszeit: Gut abgesichert bei Dienstreisen mit dem Auto (FOTO)

Frankfurt (ots) -Zwischen Müdigkeit, Meetings und zerknitterten Hemden:Dienstreisen können schnell zu einer stressigen Angelegenheit werden,besonders wenn es draußen kalt und dunkel wird. Die Experten der DVAGklären über den Versicherungsschutz in dieser Situation auf.Geschäftsessen, Vortrag oder Konferenz: Dienstreisen sindeigentlich eine willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag. Dochbesonders in der dunklen Jahreszeit kann die Reise mit dem Autoanstrengend werden. Feuchtes Laub, der erste Frost, frühe Dämmerungund verstärkter Wildwechsel sorgen für ein erhöhtes Unfallrisiko: DieExperten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) klären Fragen rundum den Versicherungsschutz während einer Dienstreise.Unfall - wann greift welcher Versicherungsschutz?Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer sind bei Tätigkeiten, die sie imAuftrag ihres Arbeitgebers durchführen sowie auf den damitverbundenen direkten Wegen gesetzlich unfallversichert. DieserVersicherungsschutz greift auch auf offiziell genehmigtenDienstreisen. Ob man mit der Bahn oder mit dem Auto fährt, spieltdabei keine Rolle. Die gesetzliche Versicherung greift hier übrigensauch bei Tätigkeiten, die unmittelbar mit der Geschäftsreisezusammenhängen, wie etwa das Tanken. Die Versicherungsprofis der DVAGgeben jedoch zu bedenken: "Wer zum Beispiel auf dem Rückweg einenSchlenker zu Familie oder Freunden fährt, hat dabei keinengesetzlichen Schutz, sondern benötigt eine privateUnfallversicherung." Generell lohnt sich eine solche Police, denndiese Absicherung greift nicht nur rund um die Uhr, sondern auchweltweit.Gesetzlicher Schutz? Fehlanzeige!Langer Arbeitstag, endlich im Hotelzimmer angekommen, jetzt nochduschen und dann ab ins Bett? Rutscht man dabei aus und bricht sichdas Bein, ist man nicht gesetzlich versichert. Denn: Passiert einUnfall bei persönlichen oder eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten, zähltdieser nicht als Arbeitsunfall. Darunter fallen beispielsweise auchStürze im Hotelzimmer, ein Nickerchen zwischendurch oder gar derToilettengang zwischen Meetings - kein gesetzlicher Unfallschutz. Unddie Anzahl der Übernachtungen auf Geschäftsreisen deutscherUnternehmen lag 2017 bei über 70 Millionen. Das geht aus derGeschäftsreiseanalyse 2018 vom Verband Deutsches Reisemanagementhervor. "Eine private Unfallversicherung gehört ins Gepäck einesjeden Arbeitnehmers, denn sie schützt überall - egal ob im Meeting,beim Essen oder nach Feierabend im Hotelzimmer", so dieVermögensberater.5 typische Dienstreise-Situationen, die zur Arbeit zählen:- Vorbereitung: bei Tätigkeiten wie etwa eine Fahrkarte lösen oderdas Gepäck vor dem Flug aufgeben- Kurzer Zwischenstopp: wer unterwegs eine Pause einlegen muss, umdas Auto zu betanken- Der kleine Hunger kommt: Auch der Weg zu einem nichtunverhältnismäßig weit entfernten Restaurant inklusive Rückweg- Meetings: ob Besprechungen oder Kundenbesuche - alle Tätigkeiten,die mit der Dienstreise verbunden sind- Überstunden: alle aufgrund der Dienstreise erforderlichenÜberstunden - dabei ist es unerheblich, ob die gesetzlicheHöchstarbeitszeit überschritten wirdÜber die Deutsche Vermögensberatung UnternehmensgruppeMit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Wilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtT: 069-2384-127F: 069-2384-867E: pressemeldung@dvag-presseservice.dewww.dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell