Dunkin‘ Brands: Was tun?

Per 12.11.2019, 22:00 Uhr wird für die Aktie Dunkin' Brands am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 75.54 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Wie Dunkin' Brands derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dunkin' Brands liegt mit einer Dividendenrendite von 2,01 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 2,88, wodurch sich eine Differenz von -0,87 Prozent zur Dunkin' Brands-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Dunkin' Brands-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 8 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 0 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (78,75 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 5,55 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 74,61 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Dunkin' Brands eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Dunkin' Brands damit 6,73 Prozent unter dem Durchschnitt (10,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 19,03 Prozent. Dunkin' Brands liegt aktuell 15,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".