Dunkin‘ Brands: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Dunkin' Brands am 06.03.2019, 08:09 Uhr, mit dem Kurs von 72,35 USD. Die Aktie der Dunkin' Brands wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Dunkin' Brands entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Dunkin' Brands liegt mit einer Dividendenrendite von 2,13 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat einen Wert von 2,83, wodurch sich eine Differenz von -0,7 Prozent zur Dunkin' Brands-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Dunkin' Brands-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Dunkin' Brands-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (73,29 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 1,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 72,35 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Dunkin' Brands eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Dunkin' Brands konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Dunkin' Brands auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.