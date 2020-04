Dunkin‘ Brands: Da muss man staunen!

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life":

Für die Aktie Dunkin' Brands aus dem Segment "Restaurants" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 17.04.2020, 10:46 Uhr, ein Kurs von 58.24 USD geführt.

Unsere Analysten haben Dunkin' Brands nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Dunkin' Brands aktuell 2,78. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,17 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dunkin' Brands bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dunkin' Brands für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Dunkin' Brands für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Dunkin' Brands insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Analysteneinschätzung: Dunkin' Brands erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 15 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 10 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Dunkin' Brands-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (74,77 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 28,16 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 58,34 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Dunkin' Brands erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.