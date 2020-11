Dunkin‘ BrandsSollten Anleger sich freuen, ?

Für die Aktie Dunkin' Brands aus dem Segment "Restaurants" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 10.11.2020, 15:53 Uhr, ein Kurs von 106.08 USD geführt.

Dunkin' Brands haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dunkin' Brands für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Dunkin' Brands für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Dunkin' Brands insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: Dunkin' Brands erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 22 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 7 "Buy"-, 15 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 5 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (82,19 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -22,5 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 106,05 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Dunkin' Brands erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,55 und liegt mit 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 58,94. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dunkin' Brands auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

