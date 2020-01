Mainz (ots) - Die zweiteilige "Terra X"-Dokumentation "Deutschland bei Nacht"taucht am Sonntag, 5., und Sonntag, 12. Januar 2020, 19.30 Uhr im ZDF, in eineTageszeit ein, die für viele den Reiz des Geheimnisvollen besitzt, und zeigtfaszinierende Nachtaufnahmen aus Stadt und Land. Mit aufwendigen, mittels3-D-Computergrafik generierten Bildern (CGIs) und Reenactments erzählen Expertenvon nächtlichen Mythen und Legenden und vom Siegeszug des Lichts. Die Filme sindin der ZDFmediathek unter terra-x.zdf.de bereits abrufbar. Die erste Folge,"Land", wird am Sonntag, 5. Januar 2020, auch auf dem YouTube-Kanal "Terra XNatur & Geschichte" https://ly.zdf.de/tl1/ veröffentlicht.In der ersten Folge, "Land", am Sonntag, 5. Januar, 19.30 Uhr, geht es um dieMagie der Nacht. In Märchen lauert das Böse oft im einsamen, düsteren Wald. InWahrheit aber beginnt dort mit Einbruch der Dämmerung ein reges Treiben.Nachtaktive Jäger wie Wildkatzen, Wildschweine und Waldeulen schätzen den Schutzder Finsternis und machen die Nacht zu ihrem Tag. Und manche Wunder der Naturwie Glühwürmchen, Polarlichter und das sogenannte Meeresleuchten lassen sichüberhaupt nur nachts bestaunen.Die zweite Folge, "Stadt", am Sonntag, 12. Januar, 19.30 Uhr, zeigt Städte, dieniemals schlafen und ihren Rhythmus der Nacht angepasst haben. In der Dunkelheitleuchten Deutschlands Metropolen besonders eindrucksvoll. Dieses Lichtermeernimmt aber auch Einfluss auf die Natur. Einige Tiere profitieren von derDauerbeleuchtung; für andere sind die Folgen fatal.Das Webvideo zur Folge "Stadt" wird am Samstag, 11. Januar 2020, um 10.00 Uhr inder ZDFmediathek und am Sonntag, 12. Januar 2020, auf dem YouTube-Kanal "Terra XNatur & Geschichte" youtube.com/c/terra-x veröffentlicht. Alle Filme in derZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" füralle Interessierten freigegeben. Weitere Informationen: https://ly.zdf.de/Lai/.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-deutschland-bei-nacht/"Terra X" in der ZDFmediathek: https://terra-x.zdf.de"Terra X" bei YouTube: youtube.com/c/terra-x"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4482025OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell