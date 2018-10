Dunkelheit? Neue Scheinwerfer-Technologie von Ford verbessert nachts die Erkennbarkeit von Radfahrern in Kurven

Köln (ots) -- Perfekt für die dunkle Jahreszeit: die auf Wunsch lieferbarenintelligenten LED-Scheinwerfer des neuen Ford Focus mitblendfreiem Fernlicht-Assistenten und kamerabasiertemKurvenlicht passen den Scheinwerferkegel dem Straßenverlauf an- Anstelle von GPS-Kartendaten, die Änderungen des Straßenverlaufsnicht immer aktuell berücksichtigen, nutzt das System einereichweitenstarke Front-Kamera- Ford-Umfrage: für bis zu 81 Prozent der Befragten ist esunbehaglich, nach Einbruch der Dunkelheit Auto zu fahrenEs ist Herbst und zudem wird es am kommenden Wochenende durch dieUmstellung von der Sommer- auf die Winterzeit abends noch früherdunkel. Für die Fahrer des neuen Ford Focus* dürfte Dunkelheit keinProblem sein, denn für die seit September verfügbare neue FordFocus-Generation sind auf Wunsch intelligente LED-Scheinwerfer mitblendfreiem Fernlicht-Assistenten und kamerabasiertem Kurvenlichtlieferbar. Sie reagieren zum ersten Mal überhaupt auch aufVerkehrsschilder entlang der Fahrbahn und passen denScheinwerferkegel bereits vor dem Lenkradeinschlag dem realenStraßenverlauf an. Das ist eine gut Nachricht für schlecht erkenbareVerkehrsteilnehmer wie Fahrradfahrer oder Fußgänger, die sich nachtsgerade am Straßenrand, in Kreuzungsbereichen oder in einer Kurvebefinden, wenn das Auto an ihnen vorbeifährt.Anstelle von GPS-Kartendaten, die Änderungen des Straßenverlaufsnicht immer aktuell berücksichtigen, nutzt das Ford Focus-System einereichweitenstarke Front-Kamera, die auch nachts den vorausliegendenStraßenverlauf einschließlich Kurven und Kreisverkehre erfasst, dasie sich auch an Verkehrsschildern und Fahrbahn-Markierungenorientiert. Das System passt die adaptiven Schweinwerfer bereits vordem Lenkradeinschlag automatisch an und sorgt somit für eine optimaleAusleuchtung der vorausliegenden Straße. Hinzu kommt: In Abhängigkeitvon der Geschwindigkeit des Fahrzeugs verändern die FordFocus-Schweinwerfer automatisch ihr Leuchtmuster: Bei höhererGeschwindigkeit unterstützen sie die Sichtweite, während sie beigeringerem Tempo ein deutlich breiteres Sichtfeld generieren.Dies ist der Link auf ein YouTube-Video (in englischer Sprache)zur Funktionsweise der Ford Focus-Scheinwerfer-Technologie:https://youtu.be/JAFdXjhNNHU"Wir denken, dass Nachtfahrten nicht beschwerlicher sein solltenals Tagfahrten. Unsere neuesten Licht-Technologien sind ein weitererSchritt bei der Verwirklichung dieser Vision", sagt Michael Koherr,Lighting Research Engineer, Ford of Europe. "Europaweit ändern sichjedes Jahr rund 15 Prozent der Straßenführungen. So nützlich dieGPS-Navigation ansonsten auch ist: wirklich exakte und aktuelleInformationen zum tatsächlichen Straßenverlauf können nur die imFahrzeug verbauten Sensoren der Front-Kamera liefern".Für den komplett neu entwickelten Ford Focus steht dasumfangreichste Angebot an Assistenzsystemen zur Verfügung, das Fordje in einer europäischen Baureihe angeboten hat. Manche dieserFunktionen entsprechen dem Level 2 für automatisiertes Fahren undbieten Verbesserungen insbesondere in puncto Fahrkomfort. Ford fasstdie Assistenz-Technologien - einschließlich der intelligentenLED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht-Assistenten undkamerabasiertem Kurvenlicht - unter dem neuen globalen Oberbegriff"Ford Co-Pilot360" zusammen.Umfrage: für bis zu 81 Prozent ist Autofahren nach Einbruch derDunkelheit unbehaglichWie wichtig gute Scheinwerfer sind, zeigt diese europaweiteUmfrage von Ford. Sie hat ergeben, dass es je nach Land für bis zu 81Prozent der Befragten unbehaglich ist, nach Einbruch der DunkelheitAuto zu fahren. In einer separaten Umfrage unter deutschenAutofahrern sagten 53 Prozent, dass sie nachts sowohl Fußgänger alsauch Radfahrer prinzipiell "schlecht" oder "gar nicht" sehen, 43Prozent gaben an, dass sie "Hindernisse zu spät erkennen", weitere 23Prozent der Befragten erwähnten, "Schwierigkeiten beim Erkennen dervorausliegenden Fahrbahn" zu haben1). September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen. 