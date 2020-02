Mainz (ots) -Sonntag, 23. Februar 2020, 18.30 UhrErstausstrahlungHumanoide Roboter, begrünte Hochhäuser und fliegende Autos: Das im Herbst 2019eröffnete Futurium Berlin, ein asymmetrischer, gläsern schimmernder Bau amnördlichen Spreeufer, zeigt vielfältige Zukunftsvisionen und wurde damit sofortzum Publikumsmagneten. Markus Brock checkt am Sonntag, 23. Februar 2020, um18.30 Uhr, das "Haus der Zukünfte" und begrüßt als Gast die Moderatorin DunjaHayali.Das Futurium möchte "die Menschen zum Mitgestalten der Zukunft ermuntern", sagtDirektor Stefan Brandt. Es versteht sich nicht als klassisches Museum, sondernals Haus, das informiert und zum Nachdenken anregt. In den drei großen"Denkräumen" zu den Themen Mensch, Natur und Technik können Besucherinnen undBesucher Zukunftsvisionen hautnah erleben und im "Futurium Lab" eigene Ideenausprobieren. Wie wird die rasant fortschreitende Digitalisierung das Arbeitenverändern, wie können wir den Klimawandel aufhalten, und wie wollen wir künftigals Gesellschaft zusammenleben?Alles Themen, die auch die Journalistin Dunja Hayali umtreiben. Privat engagiertsich die Wahl-Berlinerin gegen Rassismus und wurde für ihr Engagement 2018 mitdem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Beim Rundgang durch das "Futurium" mitMarkus Brock staunt Dunja Hayali über die von Künstlerinnen und Künstlerngestalteten Zukunftsobjekte: In gläsernen Terrarien zeigt Johanna Schmeermögliche Ökosysteme des Jahres 2100, und der Architekt und Künstler PhilipBeesley imitiert in seinen Werken biologische Prozesse, um das Zusammenspiel desLebens zu erforschen. Seine begehbare "lebendige" Installation "Noosphere", einfeines Netz aus verwobenem Stahl und Acryl, reagiert auf Bewegung mitVibrationen, Lichtmustern und Klängen und nimmt immer neue Formen an.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/museumscheck 3sat - dasProgramm von ZDF, ORF, SRG und ARDDie Sendung für akkreditierte Journalisten als Video-Stream:https://kurz.zdf.de/kAG/Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4522810OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell