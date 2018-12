Dun & Brad: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

An der Börse New York notiert die Aktie Dun & Brad am 29.12.2018, 07:35 Uhr, mit dem Kurs von 125,3 USD. Die Aktie der Dun & Brad wird dem Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" zugeordnet.

Wie Dun & Brad derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Dun & Brad-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dun & Brad vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (132 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,24 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 142,3 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Dun & Brad eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Derzeit schüttet Dun & Brad nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Technology Services. Der Unterschied beträgt 0,75 Prozentpunkte (1,49 % gegenüber 2,24 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dun & Brad zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.