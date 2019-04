Duke Energy: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

An der Börse New York notiert die Aktie Duke Energy am 06.04.2019, 04:19 Uhr, mit dem Kurs von 90,51 USD. Die Aktie der Duke Energy wird dem Segment "Elektrische Dienstprogramme" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Duke Energy auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Duke Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,15 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Stromversorger einen Mehrertrag in Höhe von 0,62 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Duke Energy konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Duke Energy auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Duke Energy-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 86,29 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (89,35 USD) ausgehend um -3,43 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Duke Energy von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.